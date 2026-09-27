Albañiles están de acuerdo: si la terraza sigue con goteras luego de una reforma, el problema es la impermeabilización

Las goteras en una terraza pueden aparecer incluso después de una reforma y si el agua se filtra, el problema no siempre está en donde aparece la mancha. Los albañiles coinciden el origen suele estar en la impermeabilización , las juntas o el sistema de desagüe .

Por eso, los expertos remarcan que antes de volver a tapar una grieta o colocar un producto sobre la superficie, es importante revisar de dónde viene realmente el agua .

En las cubiertas planas, una impermeabilización deteriorada o mal ejecutada puede permitir que la humedad avance por debajo de la superficie hasta encontrar otro punto de salida.

Una terraza puede reformarse por completo y aún así, volver a presentar filtraciones con las primeras lluvias . Esto ocurre porque el agua puede desplazarse por distintas capas antes de llegar al techo o a una pared. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Cuando una filtración reaparece después de un arreglo, lo primero es evitar soluciones rápidas que tapen la mancha interior. El lugar donde aparece el agua no necesariamente coincide con el punto por el que ingresó . Para encontrar el origen del problema conviene revisar:

Uno de los errores más comunes es reparar únicamente la mancha que aparece en el techo o en la pared interior. Si la impermeabilización está deteriorada en buena parte de la terraza, es necesario retirar sectores dañados y rehacer el sistema .

La elección depende de las características de la terraza, el material existente y el estado de la superficie. Entre las alternativas, están:

Si la terraza continúa filtrando agua después de una reforma, conviene evitar la acumulación de parches y buscar el origen del problema o contratar a un profesional .

Fuente: TN