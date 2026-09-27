Condenaron a dos cajeros del Banco Nación por robar dinero de clientes que realizaban depósitos

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El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a dos cajeros del Banco Nación por robar dinero de clientes que realizaban depósitos en la sucursal de Orán.

Silvia Verónica Castro recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, mientras que Fernando Horacio Arias Knudsen fue condenado a seis meses, también en suspenso. Ambos fueron declarados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus condenas. Castro deberá cumplir una inhabilitación de cuatro años y Arias Knudsen no podrá ocupar cargos públicos durante un año.

La investigación identificó 22 maniobras realizadas durante 2023: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. El tribunal consideró acreditados 18 hechos, de los cuales 17 correspondieron a la cajera y uno a su pareja.

La modalidad consistía en retirar algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban para depositar. Castro trasladaba el dinero hacia una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los depositantes y escondía parte de los billetes en un folleto publicitario del banco.

La maniobra, conocida como “pellizco” en la jerga policial, quedó al descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo advirtió que Castro retiraba billetes de un depósito y los guardaba en un folleto.

A partir de ese episodio, las autoridades del banco revisaron las cámaras de seguridad y detectaron otras operaciones similares. Las imágenes permitieron reconstruir maniobras realizadas desde julio de 2023.

Durante el juicio declararon clientes que habían sufrido faltantes. Varios señalaron que desconocían que parte del dinero había sido retirada y que habían atribuido las diferencias a supuestos errores propios.

Los condenados negaron los hechos y sostuvieron que la acusación estaba relacionada con conflictos laborales dentro de la sucursal. Sin embargo, el juez Domingo Batule descartó esa explicación y valoró el abuso de confianza hacia los clientes.

La sentencia también estableció que ambos deberán someterse durante dos años al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, además de cumplir otras reglas de conducta.

Los damnificados podrán iniciar reclamos por los perjuicios sufridos. La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal, que intervino en el juicio a través del fiscal federal Marcos Romero.