Un influencer fue denunciado por cazar aves protegidas en Santa Fe y publicar las imágenes en redes sociales

Un influencer fue denunciado penalmente en Santa Fe luego de que una organización ambiental difundiera fotografías y videos en los que mostraba la caza de aves en la Laguna Setúbal. Según la presentación realizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial, las imágenes exhibían ejemplares protegidos por la legislación y actividades que se habrían desarrollado en zonas y períodos donde la caza está prohibida.

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) aseguró que durante meses, Milton Fabricio Espeche compartió material de sus cacerías en su perfil.

En ese material, según señalaron los ambientalistas, podía observarse la matanza de al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas de la región, lo que permitió el avance de la investigación.

Entre las especies identificadas por Ceydas se encuentran el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado. También fueron mencionadas otras aves alcanzadas por normas de protección provinciales y nacionales: pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

“Subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal -frente a la costanera santafesina-”, denunció la organización.

Además de señalar la captura de especies protegidas, Ceydas sostuvo que las actividades se habrían realizado fuera de temporada, en lugares donde la caza está vedada y sin la licencia correspondiente.

La organización también destacó que las cacerías denunciadas ocurrieron a poca distancia de la sede del Ministerio de Ambiente provincial, ubicada en las inmediaciones de la Laguna Setúbal.

Luego de que el caso tomara estado público, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentó una denuncia contra el hombre por presuntas infracciones a la Ley Provincial Nº 4830 de Protección de Fauna.

Desde la cartera conducida por Enrique Estévez informaron al diario La Capital de Rosario que la presentación judicial fue realizada contra “el ciudadano que realizó material fotográfico, difundido en redes sociales, donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la Laguna Setúbal”.

Ceydas puso a disposición de la Justicia toda la información que había recopilado para colaborar con la investigación. “Entre todos lo logramos”, escribió la entidad en su cuenta de Instagram .

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático también remarcaron el papel de la comunidad para detectar este tipo de situaciones y remarcaron que los controles estatales resultan más eficaces cuando cuentan con participación ciudadana.

En ese sentido, indicaron que los casos relacionados con caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de animales silvestres pueden denunciarse al 911 o mediante los canales oficiales habilitados por la provincia.

Fuente: TN