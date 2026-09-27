Tragedia en una excursión escolar: Un nene cayó al agua, su maestra intentó rescatarlo y ambos murieron

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Una excursión escolar terminó en tragedia en Iowa, Estados Unidos, donde una maestra de 24 años y un alumno de quinto grado murieron tras caer al agua durante una actividad educativa.

La docente fue identificada como Hannah Jorgensen, quien trabajaba en la escuela Borlaug Elementary. Su cuerpo fue encontrado el martes por la tarde en el Coralville Reservoir, dentro del Lake Macbride State Park.

Un día después, buzos localizaron en la misma zona el cuerpo de Ahmed Osman, un alumno de 10 años que participaba de la salida educativa.

Según relató el padre del niño, Ahmed cayó al agua mientras se encontraba cerca de la orilla y Jorgensen se arrojó para intentar rescatarlo. Ninguno de los dos logró salir.

El grupo participaba de una actividad denominada “School of the Wild” en el área natural de Macbride cuando ocurrió el episodio.

Desde el distrito escolar expresaron su pesar por la muerte de la docente y el alumno y señalaron que sus ausencias se sentirán en las aulas, los pasillos y en toda la comunidad educativa.