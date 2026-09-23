Un intendente le ganó un juicio millonario a IOMA y repartirá la plata entre los municipales

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Ramiro Egüen,de 25 de Mayo, anunció un bono extraordinario de $200.000 para los trabajadores municipales luego de que la Justicia aprobara una liquidación de más de $256 millones en un reclamo contra la obra social bonaerense. El municipio reclama además una deuda total que supera los $800 millones.





El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, anunció que repartirá entre los trabajadores municipales los fondos obtenidos a partir de un reclamo judicial contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que la Justicia fallara a favor de la comuna en un juicio de apremio iniciado por una deuda vinculada principalmente a las prestaciones del Hospital Municipal Saturnino Unzué.





La resolución judicial fue dictada en el Departamento Judicial de Mercedes. En el expediente “Municipalidad de 25 de Mayo c/ IOMA s/ Apremio”, la jueza Cintia Carolina Soto aprobó el 16 de septiembre la liquidación presentada por el municipio por $256.066.802,30, calculada al 11 de agosto de 2026. La liquidación no había sido observada por IOMA dentro del plazo correspondiente.





El conflicto comenzó después de varios reclamos realizados por la Municipalidad de 25 de Mayo para cobrar prestaciones brindadas por el hospital local. En marzo de 2025, el Ejecutivo municipal decidió recurrir a la Justicia luego de más de diez intimaciones mediante cartas documento que, según la información difundida, no habían obtenido respuesta de las autoridades de IOMA.





El reclamo inicial rondaba los $143 millones. En abril de 2025, el juzgado había dispuesto una intimación de pago y embargo por $142.906.125 de capital, más otros $71.453.072. Con la actualización de intereses, el monto aprobado posteriormente por la Justicia llegó a los más de $256 millones.





La cifra judicializada forma parte, además, de una acreencia mucho mayor: el municipio sostiene que IOMA le adeuda en total más de $800 millones.





El dinero irá a los trabajadores





El anuncio de Egüen se produjo durante el tradicional almuerzo de la familia municipal, realizado el domingo 20 de septiembre en el Salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia de más de 650 trabajadores activos y jubilados de distintas áreas y localidades del distrito.





Frente a los empleados, el intendente anunció un bono extraordinario de $200.000 por única vez.





“Quiero anunciarles que esos 264 millones de pesos los vamos a repartir equitativamente entre todos y cada uno de ustedes en un bono extraordinario, por única vez, de 200.000 pesos. Eso es lo que se han ganado ustedes por su esfuerzo diario”, afirmó Egüen.





La diferencia entre los números responde a que la resolución judicial difundida aprobó una liquidación de $256.066.802,30, mientras que el intendente se refirió en su anuncio a un monto de aproximadamente $264 millones correspondiente al embargo/reclamo judicial. El bono anunciado, de todos modos, quedó establecido en $200.000 para cada trabajador.





La planta municipal está integrada por unos 1.250 agentes, de acuerdo con los datos difundidos por la propia gestión.





Un conflicto que excede a 25 de Mayo





El caso se da en medio de una discusión que también atraviesa a otros municipios bonaerenses: las dificultades para cobrar a IOMA las prestaciones que se brindan a sus afiliados en hospitales municipales.





En el caso de 25 de Mayo, el reclamo se concentró en una deuda vinculada al Hospital Saturnino Unzué y terminó en un proceso judicial de apremio, es decir, un procedimiento destinado al cobro compulsivo de una acreencia.





Para la Municipalidad, el fallo representa un avance concreto en el recupero de recursos que habían sido reclamados durante meses por vía administrativa y luego judicial.





Coseguro municipal y atención odontológica





Durante el mismo encuentro, Egüen anunció además que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para crear un coseguro municipal propio, destinado a complementar las prestaciones de IOMA que no sean cubiertas y brindar respuestas ante determinadas contingencias médicas y traslados.





El esquema incluiría también el programa “Sonrisa Feliz”, con el objetivo de garantizar atención odontológica integral a los trabajadores municipales.





“Vamos a mandar al Concejo Deliberante el proyecto para crear un coseguro municipal, administrado directamente por la comuna, para cubrir las prestaciones que la obra social IOMA no otorga y dar respuesta ante contingencias médicas y traslados”, anunció el intendente.





También anticipó un sistema de créditos directos para los trabajadores, destinado a afrontar distintas necesidades, entre ellas refacciones de viviendas, compra de motos y bicicletas, gastos de salud o sepelios.





El anuncio de la reelección





El encuentro tuvo además una definición política. Egüen confirmó públicamente que buscará la reelección en 2027.





“Voy a ir a la reelección por ustedes, para seguir defendiendo los derechos sociales de los trabajadores”, sostuvo el jefe comunal.





De esta manera, el anuncio del bono quedó vinculado a uno de los principales conflictos de la gestión municipal: el reclamo por las deudas de IOMA con la comuna y, particularmente, con el hospital local.





Mientras la Justicia aprobó una liquidación de más de $256 millones, el municipio mantiene un reclamo global contra la obra social provincial que supera los $800 millones. El primer resultado judicial favorable será utilizado, según anunció Egüen, para otorgar un bono extraordinario de $200.000 a los trabajadores municipales.