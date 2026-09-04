Un hombre encontró una billetera en el colectivo con más de 300.000 pesos y logró devolverla a su dueño

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Un hombre encontró una billetera con aproximadamente $1.000 en un colectivo y utilizó las redes sociales para localizar a su dueño y devolverle sus pertenencias.

Renan Martins dos Santos viajaba hacia su trabajo alrededor de las 7.20 del lunes cuando observó que un pasajero había olvidado la billetera sobre uno de los asientos y bajó del colectivo.

Renan intentó advertirle desde la ventanilla, pero el hombre no lo escuchó. Entonces bajó y corrió detrás de él, aunque no logró alcanzarlo.

Al revisar la billetera, encontró un documento de identificación y comenzó a buscar al dueño en las redes sociales. Finalmente logró contactarlo y ambos acordaron encontrarse para realizar la devolución.

Renan contó que no se preocupó por conocer el monto exacto que había dentro de la billetera, aunque pudo observar varios billetes de $100 y $50.

El encuentro se realizó frente al lugar donde Renan trabaja. Según relató, el dueño le agradeció el gesto, le estrechó la mano y se retiró sin siquiera revisar el contenido de la billetera.

“Sentimiento de ser una persona honesta y de principios”, expresó Renan al describir lo que sintió después de devolverla.