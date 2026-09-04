Un profesor murió tras caer del cielorraso de una vivienda en un Colegio Agrícola

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Un profesor de 39 años murió el martes por la tarde luego de caer desde la parte superior del techo de una vivienda ubicada dentro del predio del Colegio Estadual Agrícola de Toledo, en el oeste de Paraná, Brasil.

La víctima fue identificada como Cassiano Rossetto. El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando el hombre realizaba trabajos en la parte superior del techo de PVC de la vivienda, ubicada en un sector del establecimiento educativo.

Según informaron los Bomberos, el profesor habría recibido una descarga eléctrica antes de caer. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación, pero un médico confirmó la muerte en el lugar.

Las circunstancias del fallecimiento todavía no fueron esclarecidas. Al llegar los equipos de emergencia, los disyuntores de la vivienda se encontraban desconectados.

La pericia deberá determinar si la muerte se produjo como consecuencia de las lesiones provocadas por la caída, por un posible problema de salud o debido a una descarga eléctrica.

Como consecuencia de la muerte del docente, este miércoles no habrá clases en el Colegio Agrícola de Toledo.

Desde la institución informaron además que los estudiantes que viven en el alojamiento permanecerán bajo el cuidado y acompañamiento de profesores y empleados del establecimiento.