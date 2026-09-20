Un hombre cayó de la camilla mientras intentaban subirlo a una ambulancia para su traslado

Un hombre cayó de la camilla cuando iba a ser trasladado en ambulancia desde su vivienda a un centro de salud en Mar de Ajó. El accidente ocurrió cuando el personal médico y de Bomberos se aprestaba a subirlo al vehículo a la vista de sus vecinos, que registraron el momento en video.

La escena ocurrió en el barrio Villa Clelia, cuando la ambulancia, que estacionó en la puerta de la casa del hombre, aguardaba con las puertas traseras abiertas que el paciente sea ingresado.

Las imágenes muestran policías y bomberos observando en la vereda cómo el hombre era llevado en camilla hasta el vehículo por médicos y bomberos cuando, tras una pronunciada bajada desde la puerta al cordón, la tarea se les complicó a los ambulancieros.

Cuando la camilla fue girada para que el hombre, cuyos datos no fueron dados a conocer, ingrese al vehículo, el cuerpo, aparentemente mal asegurado a la misma, cayó de golpe al pavimento . En la grabación, se escuchan comentarios de un hombre y una mujer: "Ay, no, no" y "me dijeron que estaba vivo" , se los escucha comentar.

El episodio continúa con los profesionales de la salud levantando rápidamente al paciente y retornándolo a la litera portátil. Una vez logrado aquello, con ayuda de los bomberos y policías que se habían hecho presentes, todo pareció seguir su rumbo normal, ante la presencia de testigos y patrulleros iluminando la zona con sus luces azuladas.

El operativo fallido motorizó las críticas de los vecinos contra los profesionales de la salud que se encargaban del traslado, reportaron medios locales.

El traslado se dio en medio de un operativo de emergencia, en la intersección de las calles Ascasubi y Azopardo. Vecinos habían reportado que al hombre no se lo había visto en la zona desde hacía al menos dos días y su salud era motivo de preocupación.

Según FM La Marea, las críticas no llegaron únicamente por la caída del hombre, sino además por las condiciones en las que este fue trasladado.

"Habiendo niños y mucha gente mirando, lo sacaron sin ropa interior" , le dijo una vecina a ese medio. Para otro testigo, fue "una falta de respeto y profesionalismo total".

Fuente: Clarín