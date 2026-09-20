Mendoza: una joven tuvo un grave accidente mientras esquiaba en Penitentes y fue trasladada de urgencia en medio de un temporal de nieve

Mientras cientos de jóvenes se preparaban para una tarde de música y encuentro, en la alta montaña de Mendoza se desplegaba un operativo de emergencia para asistir a una esquiadora de 19 años que sufrió un accidente grave en el complejo de nieve Penitentes Park .

El accidente se produjo durante la tarde del sábado, al mismo tiempo que Mendoza comenzaba a vivir una intensa agenda de actividades en los pueblos de la cordillera, por el fin de semana del Día del Estudiante y el comienzo de la Primavera .

A las 16 estaba previsto el inicio de un evento con DJs en Penitentes Park que incluía descenso en esquí con antorchas al atardecer, en el centro de nieve ubicado sobre la ruta internacional 7 en la cordillera de los Andes.

La joven descendía por una de las pistas cuando perdió el equilibrio y terminó impactando contra uno de los pilares que sostienen el sistema de telesillas. El golpe le provocó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave .

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que la joven accidentada reside en Luján de Cuyo y, ante las malas condiciones del tiempo en la alta cordillera, fue imposible utilizar el helicóptero sanitario para trasladarla a la Ciudad de Mendoza. Las dos horas cuarenta de viaje, 185 kilómetros, fueron en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

La víctima recibió las primeras atenciones en la zona pero, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su traslado terrestre hacia un centro asistencial de mayor complejidad en Mendoza.

La emergencia obligó a montar un operativo especial sobre el principal corredor que une Argentina con Chile. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) inició el descenso desde la montaña escoltada por efectivos de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.

A la espera de un nuevo parte médico, la información oficial es que la esquiadora permanece en estado reservado , a la espera de su evolución.

El accidente se produjo durante una jornada de sábado marcada por un fuerte cambio de las condiciones meteorológicas en la alta montaña mendocina.

Las nevadas habían comenzado a registrarse desde el viernes en sectores como Las Cuevas, la última localidad argentina antes de la frontera con Chile. Para el sábado, los informes meteorológicos anticipaban precipitaciones desde el mediodía y un deterioro más generalizado durante la tarde.

La situación de inestabilidad del tiempo llevó a las autoridades argentinas y chilenas a adoptar una medida preventiva para los que transitan por el paso limítrofe. A las 14, quedó cerrado el P aso Cristo Redentor-Los Libertadores para todo tipo de vehículos.

La decisión fue adoptada por las coordinaciones de Argentina y Chile a partir de los informes de los organismos viales y del pronóstico de inestabilidad en la cordillera. El Gobierno nacional confirmó oficialmente que el cierre buscaba garantizar la seguridad y transitabilidad del corredor internacional.

El cierre del paso a Chile continúa este domingo y afecta los planes de retorno a casa de cientos de turistas trasandinos que viajaron a la Argentina , aprovechando el feriado largo por los festejos de la Independencia chilena.

Según confirmó la coordinación de frontera, el lunes a las 7 de la mañana se evaluará la apertura del túnel internacional que une Mendoza con la comuna de Los Andes, en la región central de Chile.

Fuente: Clarín