“Ya quiere salir caminando”: el sorpresivo video de la Virgen de Luján en Liniers, en la previa de una nueva peregrinación

Este domingo, en las redes de la iglesia de San Cayetano de Liniers se compartió un curioso video, grabado con las cámaras de seguridad de la entrada del edificio religioso, donde se ve a la Virgen de Luján "moviéndose" hacia la puerta que da a la calle donde ingresan los fieles al templo.

"Esta tarde nos sorprendió la Virgen de Luján, que recibe siempre a los peregrinos en el atrio de San Cayetano, dirigiéndose hacia la puerta", dice el posteo que hicieron en X, donde recordaron que el sábado 3 y domingo 4 de octubre se hace una nueva peregrinación a Luján.

La iglesia de San Cayetano de Liniers es el punto de partida de la peregrinación, que este año celebra su edición 52°. Se estima que el año pasado más de 2 millones y medio de fieles hicieron los 60 kilómetros de caminata hasta la Basílica de Luján.

"¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando !", agrega el posteo que tiene adjuntado el video del momento en que una ráfaga de viento mueve la imagen de la santa patrona que suele estar en la entrada.

La Virgen logra atravesar la explanada de la entrada y llega a la puerta de la calle, donde la detiene un hombre. "¿Quién está más manija de salir a peregrinar desde el kilómetro cero?" , bromea una voz de fondo mientras muestra el video de las cámaras de seguridad, que grabaron el "movimiento" este sábado a las 18:47.

El divertido video, que fue usado para difundir la tradicional procesión, tiene una alusión indirecta al hecho que dio origen a la veneración de la Virgen en Luján.

La historia cuenta que su imagen debía ubicarse en Sumampa, actual localidad de Santiago del Estero, pero la carreta que la llevaba quedó varada en el camino , cerca de Luján, y eso determinó su identidad.

El origen de esta figura de 38 cm de altura se remonta al año 1628, cuando el portugués Antonio Farías Saá, radicado en Sumampa, quiso erigir en su estancia una capilla en honor a la Virgen y mandó a hacer una imagen de la Inmaculada Concepción.

El fabricante, un amigo radicado en Brasil, le envió dos opciones. En mayo de 1630, las imágenes llegaron al puerto de Buenos Aires desde San Pablo y comenzaron su camino en carreta hacia lo que hoy es Santiago del Estero.

Tras tres días de viaje, la caravana debió parar a 50 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Luján, en el paraje de Zelaya, para pernoctar en la Estancia de Rosendo de Trigueros.

Al día siguiente, cuando quisieron retomar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Tras varios intentos fallidos, bajaron uno de los cajones donde iba la Virgen de la carreta y pudieron retomar la marcha sin problemas.

Quienes realizaban el transporte abrieron la caja y se encontraron con la imagen de la santa patrona, hecha en arcilla cocida que representaban la inmaculada concepción, e interpretaron estos hechos como providenciales, por lo que interpretaron que la Virgen quería quedarse allí y entregaron la imagen a Rosendo de Trigueros.

La otra caja, que representaba a María con el niño Jesús, llegó a destino y en 1670 se construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

En tanto que la otra dio origen a la Virgen de Luján: cuando los vecinos de la zona se enteraron de lo que había pasado, comenzaron a congregarse y Trigueros construyó una ermita donde permaneció desde 1630 hasta 1674.

Este lugar todavía existe y es conocido como Lugar del milagro. Más tarde, tras la muerte de Rosendo de Trigueros, fue trasladada a la estancia de la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira y propietaria de una estancia muy bien defendida ubicada sobre la margen derecha del río Luján.

Sin embargo, a la mañana siguiente de su traslado, la Virgen volvió a aparecer en el "Lugar del Milagro" , donde se había quedado la carreta. Esto sucedió varias veces y se culpó a Manuel, un esclavo que había quedado a cargo de su cuidado; pero él negó haberlo hecho.

Finalmente, el obispo de Buenos Aires fray Cristóbal de Mancha y Velazco, y el gobernador del Río de la Plata, don José Martínez de Salazar, organizaron el traslado de la imagen, acompañada por doña Ana y Manuel.

En 1886, el padre Salvaire presentó al papa León XIII la petición del episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó Oficio y Misa propios para su festividad, que quedó establecida en el sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua. La coronación se realizó en mayo de 1887.

El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró el 8 de diciembre de 1763 y en él hicieron profesión de fe y se encomendaron buena parte de los próceres argentinos durante la época de la independencia: Manuel Belgrano, José de San Martín, Cornelio Saavedra, Domingo French, Juan Manuel de Rosas y otros líderes y caudillos.

Fuente: Clarín