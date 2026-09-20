Murió la estrella del ciclismo Max Riese tras embestir a un ciervo durante un descenso en Austria

El ciclista alemán Max Riese , una de las figuras más destacadas del ultra-ciclismo y del bikepacking a nivel internacional, murió a los 36 años tras sufrir un accidente mientras entrenaba en Austria .

Según informaron medios locales y replicó RMC Sport , el deportista chocó contra un ciervo durante un descenso a gran velocidad cerca de Salzburgo.

El accidente ocurrió el 15 de septiembre en una zona cercana a su residencia, ubicada cerca de la frontera entre Austria y Alemania. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Riese descendía por una ruta cuando el animal se cruzó inesperadamente en su trayectoria y se produjo la colisión.

Según el diario Kurier, una conductora lo encontró ensangrentado en una carretera panorámica. La mujer inició de inmediato las labores de rescate. A pesar de la rápida respuesta de los bomberos y un helicóptero de rescate, Riese falleció en el lugar del accidente a causa de sus graves heridas . La policía halló restos de pelos del animal en la camiseta del ciclista.

Riese era uno de los mejores del mundo en ultraciclismo. Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 2025, cuando estableció una nueva marca mundial en la especialidad conocida como “Triple Everesting” . El desafío consiste en ascender y descender 95 veces seguidas una misma pendiente hasta acumular un desnivel positivo equivalente a tres veces la altura del monte Everest, es decir, 26.544 metros.

A finales de agosto, había conseguido el segundo puesto en la Silk Road Mountain Race en Kirguistán, y en mayo ganó la Hellenic Mountain Race en Grecia.

Riese era muy valorado dentro de la comunidad del ultraciclismo por su compromiso con el crecimiento de la actividad. Entre sus proyectos más conocidos se encontraba GravGrav , una organización vinculada a este deporte que él mismo había impulsado y desarrollado.

“ Max era un alma excepcional . Se preocupaba profundamente por la gente y la comunidad que lo rodeaba”, expresó la organización en un mensaje de despedida en Instagram .

“Deja un vacío irremplazable, tanto para la comunidad en general como para GravGrav, pero sobre todo para su familia, para Lisa y sus seres queridos”, agregó la institución.

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Fuente: La Nación