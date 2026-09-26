Un estudio reveló cómo funciona el mercado de las deepfakes porno que crece cada vez más en la Argentina

Las deepfakes porno de mujeres , imágenes pornográficas no consensuadas generadas con IA, se posicionan cada vez con más fuerza como un fenómeno que prolifera entre los adolescentes y jóvenes. Se difunden a través de redes sociales, plataformas de mensajería o sitios webs y representan una de las formas de violencia de género facilitada por la tecnología que más rápidamente crece y que peor se comprende .

En su mayoría, hombres y adolescentes utilizan la cara de compañeras de colegio, de trabajo, parejas, exparejas, vecinas y/o conocidas; también celebridades y personalidades públicas, y le agregan un cuerpo desnudo con el que generan contenido directamente pornográfico .

En la Argentina, una serie de casos que se desarrollaron en los últimos años aumentaron esta noción a nivel local. Tan solo el mes pasado se conoció que estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires difundían imágenes reales y manipuladas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas a través de WhatsApp. “No vamos a parar de desnudarlas y venderlas” , amenazaron los creadores de las imágenes.

Hace un año se conoció el caso de San Jerónimo Sud , un pueblo de Santa Fe donde más de 80 mujeres fueron víctimas de un vecino que, con la ayuda de la IA, puso sus rostros en imágenes pornográficas y las difundió por Telegram.

En marzo, la Justicia de Córdoba anunció que un joven irá a juicio en la provincia por publicar imágenes de sus compañeras de colegio editadas con IA en una web para adultos y, junto a las deepfakes, colocar un enlace a sus cuentas de Instagram.

Con el auge de nuevos casos, una perspectiva que considera que la creación de estas imágenes funciona como un fenómeno aislado parece prevalecer: adolescentes y adultos varones que representan excepciones, que actúan por su cuenta y que funcionan bajo una lógica de venganza.

Sin embargo, una nueva investigación del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés) , que trabaja sobre extremismo online y amenazas digitales hace 20 años, revela todo lo contrario: es un ecosistema en el que intervienen sitios web para crear las deepfakes porno, redes sociales que ayudan a descubrirlas y promocionarlas, y canales de mensajería que permiten distribuirlas y monetizarlas.

Este sistema no está aislado en comunidades marginales, sino que se extendió a los servicios digitales convencionales : redes sociales abiertas y de uso común, como X (ex-Twitter) y YouTube se convirtieron en puertas de entrada para las aplicaciones y sitios que permiten la creación de las deepfakes, dejando su acceso libre para adolescentes y jóvenes de cualquier edad sin restricción.

“Si observamos la cantidad de personas que usan redes sociales en todo el mundo —más allá de las fronteras y especialmente entre los jóvenes—, las chances de encontrarse con anuncios de estos sitios es muy probable”, expresó en diálogo con LA NACION Leonie Oehmig, analista de investigación y políticas digitales para la sede del ISD en Alemania, parte de la institución que también tiene sedes en Reino Unido, Estados Unidos y otros países.

Según la investigación realizada por el ISD, que duró seis meses, se descubrió al menos 181 sitios web que ofrecían herramientas de creación de deepfakes porno en el internet de acceso público, es decir, aquel que excluye a sectores más profundos como la dark y deep web .

Estas herramientas son altamente accesibles, no solo porque los sitios no presentan ningún tipo de restricciones -solo dos preguntaban la edad del usuario-, sino también porque las imágenes o videos pueden ser generados de forma gratuita o a costos muy baratos -en algunos sitios por solo un dólar.

“Nada de esto es nuevo. Pero lo que sí es novedad es la escala y la accesibilidad que vemos. Es tan fácil, barato y rápido crear este tipo de contenido. Y no necesitas ningún conocimiento previo para hacerlo”, sostuvo Oehmig a este medio.

La totalidad de esos sitios registró 40 millones de visitas únicas por mes . En tres meses, desde diciembre de 2025 a febrero de 2026, recibieron 161 millones de visitas . En tanto, la página con la mayor cantidad de visitas únicas registró un total de 9 millones mensuales.

“Internet no tiene fronteras. Esto es un problema que existe en todo el mundo. Es una amenaza enorme ”, agregó Oehmig, quien se especializa en violencia de género online y en inteligencia artificial.

Pero, ¿cómo llegan los usuarios a estos sitios? Ya en 2023 una investigación de Graphika, una empresa que analiza redes sociales, reveló que la creación y difusión de deepfakes había pasado de foros de internet marginales a operar negocios online automatizados y a gran escala .

Según el ISD, la mayoría de los usuarios llega a estos sitios de dos maneras: entrando directamente a la página (52,4%) o encontrándola a través de buscadores como Google (25%). En este último caso, suelen utilizar términos relacionados con “desnudar” y “mujeres” para dar con herramientas capaces de generar imágenes falsas de desnudos.

Otro 16,1% de las visitas proviene de páginas web que promocionan estas herramientas o incluyen enlaces para acceder a ellas. Un 3,59% del tráfico proviene de distintas redes sociales , que promocionan estos sitios.

Las motivaciones suelen ser varias. Además de la búsqueda de gratificación sexual, el informe identifica comportamientos ligados a la búsqueda de control, la degradación o castigo de las mujeres . También aparecen casos de cosificación y deshumanización de las víctimas. Muchos usuarios, incluso, sostienen que las víctimas de las deepfakes “merecen” ser desnudadas por exponer sus imágenes online.

“Tengo la impresión de que cada vez se está utilizando más para casos como, por ejemplo, la sextorsión”, sostuvo Oehmig.

Lo que más llamó la atención fue la cantidad de usuarios que llegaban a estas herramientas a través de reconocidas plataformas , que prohíben la creación y difusión de deepfakes porno en sus servicios: más de 5,7 millones de visitas (un 3,59%) provinieron de redes sociales convencionales, siendo YouTube (1,82 millones), X (1,3 millones), Reddit (691.000) y Facebook (464.000) las principales fuentes. Esto representa al 3,59% del tráfico total.

“A veces se piensa que esto ocurre a puertas cerradas, en foros específicos, pero en realidad no es así; sucede en grandes plataformas de redes sociales que, en cierto modo, se benefician de ello”, explicó Oehmig.

En el caso de YouTube, muchos videos promocionaban aplicaciones específicas para la creación de deepfakes porno e incluso ofrecían información sobre cómo obtener códigos promocionales para usar estas herramientas.

La mayoría de las veces este contenido promocional está apuntado directamente hacia los hombres y usa expresiones como “desnudar mujeres”, “chicas”, “cualquier mujer” o “exnovias”.

En tanto, en X, ISD encontró una red de unas 45.000 cuentas —muy probablemente automatizadas conocidas como “bots”, es decir, perfiles manejados por programas y no por personas— que promocionaba un destacado servicio de IA para crear imágenes de desnudos.

“[Los creadores] tienen una necesidad implícita de poder que sienten cuando crean este contenido. Y al mismo tiempo, esto hace que las víctimas se retiren de ciertos espacios, como las redes sociales”, señaló Oehmig.

Aunque existen cientos de sitios para crear deepfakes porno, el informe encontró indicios de que muchos podrían estar controlados por los mismos grupos.

Los investigadores detectaron que distintas páginas comparten proveedores técnicos, diseños muy parecidos y estructuras empresariales repartidas entre varios países (por ejemplo, una empresa registrada en Belice, con hosting en Estados Unidos y un procesador de pago en la Argentina).

El ISD identificó 14 entidades corporativas con registros que iban desde la Argentina hasta Hong Kong . Ninguna estaba registrada en una única jurisdicción que ofreciera transparencia en cuanto a propiedad y gobernanza.

“No son solo los perpetradores, sino todos los involucrados en el ecosistema, los que permiten esto”, expresó la analista.

El informe también detectó que muchos de estos sitios utilizan sistemas de pago diseñados para evitar los controles que normalmente aplican bancos y empresas financieras sobre contenidos sensibles o potencialmente ilegales.

Según los investigadores, buena parte de las transacciones se procesan a través de criptomonedas o intermediarios vinculados a ellas , lo que dificulta rastrear el dinero, identificar a los responsables y aplicar regulaciones nacionales.

Algunos sitios incluso aceptan Telegram Stars como medio de pago, un método que es obtenible a través de las tiendas de Apple y Google Play, facilitando el acceso para menores de edad. Aunque estas tiendas tienen políticas que prohíben aplicaciones que generen deepfakes porno, sus sistemas indirectamente facilitan la creación de las mismas . Las criptomonedas suelen funcionar como el método de pago preferido en estos sitios.

“Es una red imparable, y eso es lo que hace que sea tan difícil de regular. También porque una regulación para un país podría no funcionar para otro”, explicó la especialista del ISD.

Fuente: La Nación