Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y frenar la guerra

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado su rechazo a un plan propuesto por Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz , el cual, según Teherán , habría permitido abrir la vía marítima en un plazo de siete días.

“Rechazo su propuesta”, declaró Trump a periodistas frente a la Casa Blanca. Los iraníes “quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente”, afirmó. “Quieren un acuerdo y me parece bien. A mí también me gusta hacer acuerdos”, continuó.

En la conferencia de prensa también aseguró que Estados Unidos podría pactar con Cuba, luego de que ayer trascendió que el Ejército de Estados Unidos preparaba una posible acción militar en la isla, y reveló que habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre elecciones en el país.

Fuente: La Nación