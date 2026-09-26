George Russell soportó las presiones del desafío en el GP de Azerbaiyán y volvió a ganar tras 90 días

Demoledor en la prueba de clasificación, con una diferencia de 837 milésimas de segundo sobre Charles Leclerc (Ferrari), el Gran Premio de Azerbaiyán puso a prueba la fortaleza de George Russell (Mercedes). El británico tenía un abanico de retos en el circuito urbano de Bakú y los sorteó con suficiencia. Por pasajes, con holgura, aunque también supo resistir en el tramo final, cuando Max Verstappen desató un ataque sostenido , destacando la recuperación que evidenció Red Bull Racing (RBR) en el inicio de la gira asiática en el calendario de la Fórmula 1 .

La victoria, la tercera en la temporada, resultó la rúbrica para una tarea consistente, en la que enseñó velocidad para marcar el pulso y máxima concentración para escapar del asedio que impuso durante 13 giros el tetracampeón, un rival que ejecutó una escalada desde el octavo casillero para terminar a la cola de la Flecha de Plata del británico: apenas 196/1000 , reflejó el cronómetro entre los autos al cruzar la meta.

“ Un triunfo que me ayuda a creer en mí después de momentos duros . Un manejó increíble al final de la carrera: después del segundo Auto de Seguridad fueron todas vueltas de clasificación en una pista que no permite errores. En el final, levanté con la bandera amarilla y no tenía el turbo, no tenía potencia, por lo que se abalanzó Max y terminamos muy apretados”, analizó la victoria Russell, que sumó su octavo festejo en la F.1, el tercero en el año y con la particularidad que todas las celebraciones fueron en países que comienzan con la letra A: Australia, Austria y Azerbaiyán.

Con los 25 puntos que embolsó, recortó a 66 las unidades la distancia con Andrea Kimi Antonelli , su compañero de garaje y puntero del Mundial de Pilotos, que tras el incidente en la Q1 de la prueba de clasificación -rompió la suspensión al golpear con el neumático delantero izquierdo la parte interna de la Curva 1- trepó desde el 16to puesto al quinto.

“ Mi compañero tiene una temporada increíble. Las posibilidades de pelear por el título dependen de él, yo me siento confiado en pelear por victorias. Hoy tuvo una buena carrera, tras venir desde atrás. Debo concentrarme en mí mismo”, apuntó el ganador, acerca de cómo será la definición, con ocho grandes premios por delante y una carrera Sprint , aunque la categoría debe definir si visitará los circuitos de Qatar y Abu Dhabi, debido a la guerra en Medio Oriente. De no concretarse el cierre en los países árabes, Imola asoma como alternativa para cobijar una de las carreras.

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Sin Toto Wolff en el muro, ya que el jefe de Mercedes se ausentó para estar presente en una carrera de karting de su hijo Jack, el austríaco irrumpió en el festejo de Russell y los mecánicos mediante una video llamada. El británico había finalizado la tarea y liberaba las emociones, después de acumular tensión en el tramo final del gran premio. Porque el espectáculo recién tomó brilló luego de la mitad del recorrido, con los accidentes que provocaron los ingresos del Auto de Seguridad .

Hasta ese momento, Russell era inalcanzable y la brecha con Oscar Piastri (McLaren) era tan amplia que la transmisión de televisión buscaba acción en otros protagonistas y se desentendía de la marcha de la cabeza de la carrera. Pero el choque de Alexander Albon (Williams) y el strike que protagonizó Franco Colapinto (Alpine) en el relanzamiento -arrastró a su compañero Pierre Gasly y al campeón defensor Lando Norris (McLaren) provocando el triple abandono; el campeón defensor pidió un severo castigo para el argentino por la maniobra- devolvió el interés por quién resultaría el vencedor.

El enojo de Verstappen por la merma en el rendimiento en la Q3 , que lo dejó en el octavo puesto, fue combustible para el neerlandés apenas se apagaron los semáforos. Fue el piloto de la jornada por los adelantamientos, la gestión de un neumático de compuesto medio que no hizo diferencia ante el blando por la escasa degradación del asfalto, el zarpazo milimétrico sobre Piastri en el primer relanzamiento y por empujar al límite a Russell , que no cayó en errores.

La bandera amarilla en el último giro, por el accidente de Valtteri Bottas (Cadillac) le dio la esperanza de lograr el primer éxito en el año, aunque no le alcanzó para redondear una actuación destacada y que como premio para el equipo tuvo el doble podio, con Isack Hadjar en el tercer lugar. El francés regresó a la grilla tras su lesión en la muñeca que lo mantuvo alejado por tres grandes premios y con el desempeño avaló la extensión del contrato que le brindó RBR el fin de semana.

“Una buena carrera, aunque difícil con el neumático medio. Tuve un buen primer relanzamiento, pero después estaba a un segundo y no fue suficiente”, comentó Verstappen, que lamentó que con el fallo en el motor de combustión se desperdiciara lo que consideraba la mejor oportunidad para ganar en el año.

“ Mercedes va a recibir una actualización la próxima semana en Malasia, era esta la chance para ganar. Y nosotros hicimos en la qualy un gran trabajo arruinando esa oportunidad ”, relataba, en una mezcla de satisfacción por remontar posiciones y enojo porque entiende que no tendrá muchas más ocasiones para cortar la racha de 15 grandes premios sin triunfos, desde Abu Dhabi 2025. En las últimas ocho citas, MadMax registró seis podios y dos abandonos , mientras que RBR no colocaba a sus dos pilotos en la ceremonia de premiación desde el Gran Premio de China 2024, con Verstappen y Sergio Checo Pérez .

Lejos de la tirantez en la relación que registró el pasado, Russell y Verstappen se quedaron hablando mientras Hadjar declaraba para la TV. El británico entiende que su nuevo estilo de manejo no será suficiente para pulsear por la corona, pero sí un aprendizaje para el año próximo sentirse aspirante al título: en Bakú recuperó su mejor versión y tuvo el temple para sofocar a quien desde siempre es su Bestia Negra .

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Fuente: La Nación