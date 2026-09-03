Un estudiante de Derecho fue detenido tras hacerse pasar por juez durante un control policial

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Un estudiante de Derecho fue detenido por la Policía Militar luego de hacerse pasar por juez durante un control policial ocurrido el lunes por la noche en São Bernardo do Campo, en el ABC Paulista.

Según el informe policial, Selmo dos Santos Pereira presentó un documento con signos de adulteración y afirmó ser juez de la 3ª Sala Criminal de Santo André. También aseguró que daba clases en una facultad de Derecho de São Bernardo do Campo.

El operativo ocurrió alrededor de las 21.20, cuando policías del 6° Batallón de Policía Militar Metropolitano observaron un vehículo circulando a una velocidad considerada incompatible con la vía y decidieron detenerlo.

Durante la inspección no encontraron ningún elemento ilícito. Sin embargo, al momento de identificarlo, el conductor presentó un documento que, según los agentes, tenía signos de adulteración.

Selmo dijo llamarse Jarbas Luiz dos Santos y sostuvo que era juez. La situación comenzó a generar sospechas cuando una conductora que pasaba por el lugar lo reconoció y lo saludó.

Al ser consultada por los policías, la mujer afirmó que el hombre era en realidad estudiante de Derecho de la institución y no profesor.

Ante las contradicciones, los agentes trasladaron al sospechoso a una comisaría para verificar su identidad.

El verdadero juez se presentó en la comisaría

Mientras tanto, otra patrulla se dirigió hasta el domicilio del verdadero magistrado, en São Caetano do Sul, y logró localizarlo.

El juez se presentó en la comisaría y confirmó su identidad. Además, contó que recientemente alguien había intentado adquirir un inmueble utilizando su nombre. El hecho será investigado por las autoridades.

En la comisaría, una pericia dactiloscópica permitió identificar mediante sus huellas digitales al hombre detenido como Selmo dos Santos Pereira.

Tenía una orden de detención

Luego de confirmar su identidad, los investigadores descubrieron que Selmo tenía 78 procesos judiciales y 34 investigaciones.

Según el registro policial, 22 de esas investigaciones estaban relacionadas con el artículo 171 del Código Penal brasileño, correspondiente al delito de estafa.

Además, tenía una orden de detención vigente por ese delito. El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia.

El caso fue registrado como uso de documento falso y recaptura de una persona buscada por la Justicia. La investigación quedó a cargo de la Policía Civil.