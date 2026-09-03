Juicio por Loan: cómo fue el operativo donde retenían testigos y que hundió a los acusados de entorpecer la investigación

“Macarena Peña nos dijo que se quería ir, quería estar tranquila en su casa; y Camila (Núñez) dudaba” , aseguró este jueves una suboficial de la Prefectura Naval que estuvo en el procedimiento donde se identificó a las personas que aseguraban actuar en representación de la Fundación Lucio Dupuy y habían trasladado a testigos clave de la desaparición de Loan Danilo Peña (5) a un hotel de 9 de Julio.

El testimonio de Belén Acosta complicó a las diez personas que son juzgadas por intentar desviar la investigación del Juzgado Federal de Goya, ya que deja en claro que al menos una de las testigos no quería estar alojada en ese lugar , configurando el delito de privación ilegítima de la libertad.

Acosta recordó que la orden del juzgado era identificar a las personas que estaban en el hotel “Despertar del Iberá” junto a tres chicos que formaron parte del grupo que acompañó a Loan hasta el naranjal donde desapareció el 13 de junio de 2024.

La testigo sostuvo que al arribar al lugar se encontraron con los ventanales cubiertos y que salió al encuentro del grupo una persona que se identificó como “personal de Interpol. Era una persona que no quería identificarse, solo nos exhibió a la distancia un carnet”, dijo en referencia a Nicolás Gabriel Soria (44) , un empresario bonaerense que está preso desde septiembre de 2024 por este hecho y al que apodan "El Americano".

“ Esta persona se puso violenta , arrancó las lonas de los ventanales cuando ingresamos. Dos de mis compañeros buscaron calmarlo mientras nosotros íbamos al primer piso, donde encontramos a los tres chicos”, relató Acosta.

No dudó en calificarlo como “prepotente" y afirmó: Nos dijo que no teníamos nada que hacer ahí, que nos retiremos”.

La suboficial indicó que debido a la actitud poco colaborativa , Soria fue esposado por otros agentes de la fuerza que participaron del procedimiento, aunque luego se dispuso que siguiera en libertad.

La joven integrante de la Prefectura destacó que la abogada Elizabeth Cutaia (47) tuvo otro comportamiento totalmente diferente. Les dijo que “eran de la Fundación Dupuy y que estaban ahí (en 9 de Julio) en apoyo y búsqueda de Loan”.

Agregó que durante el operativo advirtió que uno de los menores estaba con fiebre, motivo por el cual se dirigió al hospital para pedir la presencia de un médico para que evaluara a todos y los medicara.

Por su parte, Matías Agustín Fernández, también integrante de la Prefectura, dijo que realizó dos guardias en el hotel y que en una oportunidad el acusado Alan Cañete (34) " se presentó como abogado y me dijo que eran de la Fundación Dupuy”. Y que el grupo había desembarcado en el pueblo “en apoyo de Camila Núñez”.

Fernández no dudó en colocar a Cañete y Cutaia como “los que manejaban el grupo” que estaba alojado en el hotel.

El prefecto admitió que intercambió algunos mensajes de WhatsApp con Cañete, pero que no fue por temas relevantes; y que en una oportunidad lo acompañó a buscar ropa para Camila.

Sobre Soria, dijo que lo vio en el hotel y que luego se presentó en la casa de Camila “para llevarle una bolsa con golosinas para la hija”. Recordó que en esa oportunidad el “Americano” se identificó con un documento argentino.

Este jueves también declaró Vanina Escobar, quien era la administradora de un grupo de WhatsApp que se utilizó para subir las novedades sobre la sustracción de Loan. “Esa madrugada se viralizó un mensaje que decía que había aparecido . Fue un locutor de la radio de 9 de Julio el que difundió la información, pero a los cinco minutos se avisó que era falso”, recordó.

Vanina, que es hija de Abundio Escobar , el hombre que vive en El Algarrobal y aseguró haber escuchado gritos de un chico el 13 al anochecer, señaló que “la información había salido de la gente que estaba en la búsqueda”, aunque no pudo precisar si partió del ex comisario Walter Maciel (43).

La mujer había aportado a los investigadores dos breves audios en los que la hija de Mónica Millapi (37) y Daniel Ramírez (51) cuenta sobre la desaparición de Loan en el naranjal. “Son dos audios cortos, confusos, donde se escucha al hermano mayor preguntándole sobre lo sucedido”, contó. Y que esos audios se los envió Patricia Martínez, una amiga.

Tras desalojar la sala y cortar la transmisión del juicio, esos audios fueron reproducidos, medida que fue pedida por algunos defensores y contó con el apoyo del fiscal Carlos Schaefer.

Por su parte, María Isabel González (67), una vecina del Algarrobal, contó que cerca de las 15.40 del 13 de junio de 2024, José Peña -el padre de Loan- llegó a su casa y le pidió el celular para avisarle a su esposa, María Noguera, que Loan estaba perdido.

La testigo señaló que más tarde María Victoria Caillava (54) -otra de las imputadas- se comunicó para alertarla sobre la desaparición del chico. Y aportó un dato no menor: que en la tapera donde se produjo la desaparición de Loan había solo dos plantas de naranjas.

La audiencia había comenzado con una intervención del ex comisario Maciel, quien manifestó su intención de designar a un segundo defensor , porque el actual no podrá estar presente el martes de la próxima semana.

En un intento por evitar que se tomara la decisión como una maniobra dilatoria, Maciel sostuvo: "Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”.

Su abogado pretendió que asumiera como co-defensor Rodolfo Baqué, pero el fiscal Schaefer adujo “intereses contrapuestos”, lo cual fue admitido por el propio Maciel.

En la audiencia de ayer estuvieron presentes los padres de Loan, quienes manifestaron su esperanza de “saber qué pasó” con el menor de sus hijos.

Loan está desaparecido desde la tarde del 13 de junio de 2024 . Ese día había participado de un almuerzo en honor a San Antonio que se hizo en la casa de su abuela Catalina peña, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio.

Nadie sabía que ese día el chico iba a ir a ese lugar, lo que explicaría la ausencia de planes preparatorios en los teléfonos de los acusados.

Tras el almuerzo, su tío Bernardino Benítez (39) propuso ir a buscar naranjas a una tapera distante unos 600 metros de la casa. En un primer momento, no se sumó nadie, pero luego partieron hacia allí Ramírez, Millapi y un grupo de chicos, entre los que estaba Loan.

En la tapera se produjo la sustracción de Loan. Su desaparición coincidió con la repentina partida del lugar de Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (65) , en cuyos vehículos luego los canes hallarían rastros del chico.

Fuente: Clarín