“Estaban irreconocibles”: hallan calcinada a una pareja en un auto e investigan si tras el incendio un hombre se tiró al río

Los cadáveres de dos personas completamente calcinados fueron hallados este jueves por la Policía de Santa Fe en el interior de un vehículo incendiado en la bajada del Espinillo, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Un pescador de la zona advirtió de la situación al 911 y contó que había visto a una persona salir del agua y acercarse al auto para luego arrojarse de nuevo al río Paraná mientras el coche se incendiaba, por lo que la Prefectura implementó un operativo para encontrarlo.

Los agentes comprobaron que uno de los cuerpos correspondía a una mujer y el otro a un hombre, quienes aún no pudieron ser identificados.

La fiscal Noelia Navone, a cargo de la investigación, explicó que no se podía "definir la identidad de los cuerpos porque están absolutamente irreconocibles porque están calcinados”.

Además, señaló la principal hipótesis que se investiga era la de "un femicidio seguido de suicidio" aunque aclaró que todavía la pesquisa estaba en una etapa “muy preliminar”.

Tras el llamado de emergencia, los policías inspeccionaron el lugar donde se encontraba un Chevrolet Corsa calcinado y encontraron en su interior los dos cadáveres.

Luego fuentes de la investigación dijeron a la prensa local que se trataría de una pareja de más de veinte años de relación, que vive en Villa Gobernador Gálvez, con hijos adolescentes.

En la búsqueda de testimonios, allegados a la pareja revelaron que habían afrontado episodios de violencia y señalaron que la mujer no respondía desde la noche del miércoles a los llamados y mensajes de sus amigas.

Además, Prefectura Naval Argentina recorrió varios kilómetros a lo largo de la costa del Paraná en busca del hombre que supuestamente se tiró al agua y desapareció, mientras los bomberos de Villa Gobernador Gálvez apagaron las llamas del vehículo.

La fiscal Navone, jefa de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) del Ministerio Público de la Acusación, indicó que los bomberos señalaron que el incendio del auto se inició en la parte trasera del vehículo.

También afirmó que las posibles situaciones de violencia en la pareja "es materia de investigación”,

Fuente: Clarín