Empujó a un jubilado de 80 años durante una discusión por una deuda y le provocó graves fracturas

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Un maestro de obras está siendo investigado por la Policía Civil luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que empujó a un hombre de 81 años durante una discusión en el interior de San Pablo, Brasil.

Como consecuencia de la caída, Marcos Antônio de Andrade sufrió fracturas en el fémur, la pelvis y un brazo, por lo que tuvo que ser sometido a varias cirugías.

El acusado fue identificado como Felipe de Andrade y fue citado a declarar en una comisaría de Franca. Según su versión, actuó en defensa propia luego de sentirse amenazado por el hombre durante una discusión relacionada con una deuda por el consumo de agua y electricidad.

Felipe aseguró que había pagado el monto adeudado a la nieta del hombre, pero Marcos Antônio no estuvo de acuerdo y se acercó durante la discusión.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán incorporadas a la investigación. El maestro de obras podría ser imputado por lesiones corporales graves.