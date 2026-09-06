Un error, carrerón y llanto: la remontada de película de Franco Colapinto en Monza para sumar dos puntos para Alpine

MONZA, Italia.- Un error inoportuno y después un carrerón, al ritmo de los grandes, para recuperarse de la 16ª posición en la que se había hundido para terminar 9° en el GP de Italia. Su llanto, su cabeza baja, su rostro demudado y parcialmente tapado por la gorra celeste de Alpine en la entrevista para ESPN es la síntesis de lo que Franco Colapinto se exige a sí mismo y revela lo mucho que lo hiere aquello que no hace a la perfección cuando agarra un volante.

Termina de concluir en la novena posición, logrando dos puntos y.. era injusto consigo mismo. En esos momentos no tenía en cuenta que su compañero de equipo, Pierre Gasly, había largado en la pole antes de que la carrera se viera paralizada por la bandera roja ante el accidente de Charles Leclerc y había finalizado séptimo , perdiendo seis posiciones.

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Y si Gasly, con todo su oficio y rapidez comprobadas, no pudo aguantar el embate de los pilotos de los equipos intocables (Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren), habría sido un milagro que Franco acabase en aquella posición que tenía, la cuarta, antes de su incursión por la leca. Sin ese error del que tanto se lamentaba, probablemente habría terminado octavo. Solo Arvid Lindblad con el Racing Bulls, que culminaba en esa posición, se interponía entre él y Gasly.

A puro ritmo, trabajando con su ingeniero y las herramientas electrónicas embarcadas, Colapinto se lanzó a una recuperación espectacular. Desde el momento de su salida de pista en la sexta vuelta fue dando buena cuenta de quienes lo precedían. Décima a décima, y manteniendo a veces el ritmo de Gasly, que se defendía adelante como podía, fue avanzando, pese a que el fondo de su coche había quedado afectado por el paseo fuera del pavimento.

Cayeron sucesivamente desde la 16ª posición Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Audi) y Gabriel Bortoleto (Audi). En anteriores carreras, los Audi habían preocupado a los Alpine, pero ahora quedaban atrás. Superado Bortoleto en el 29º giro, ya estaba en los puntos, décimo. Y después, a la caza del Racing Bulls, que estaba en la mira pero a unos 7 segundos. Era el del japonés Yuki Tsunoda, que reemplazaba a Liam Lawson, quien estaba conduciendo para Red Bull. Tsunoda cayó en la vuelta 41.

El ingeniero de Alpine, Stuart Barlow, lo animaba: “Sos hasta 6/10 más rápido que Lindblad, ¡vamos!”. Al volante del más eficaz de los Racing Bulls, Lindblad ya había dejado escapar a Gasly. Pero a Colapinto no le iban a alcanzar las vueltas. El anglosueco tenía los mismos neumáticos duros, con las mismas vueltas que Franco, y aguantó, pero solo le ganaba por menos de tres segundos.

En ese empuje de las últimas veinte vueltas, Franco estaba en el ritmo de Gasly. Y ambos, en el último giro con los neumáticos duros de 50 vueltas que habían calzado durante el período de espera antes de la segunda largada, marcaron sus mejores tiempos: Gasly 1m24s 927/1000 y Franco 1m24s 933/1000. Solo seis centésimas de diferencia. Empate técnico.

El veredicto de su notable recomposición tras la interminable incursión por la leca entre las curvas 5 y 6, las dos curvas de Lesmo, provino al final de la radio de su ingeniero. Bajaban las revoluciones del motor del A526 después del final cuando se suscitó esta conversación:

-Colapinto: “Lo siento, muchachos, lo siento”.

-Barlow: “No te disculpes, todo esto lo hacemos juntos. Lo que has hecho es ‘mega’ (refiriéndose a la recuperación). Deberías sentirte orgulloso de tu recuperación”.

No bastaron esas palabras justas y de aliento para calmar al argentino, que pronto se presentó ante las cámaras de televisión: la adrenalina se había reducido y los pensamientos autocríticos mandaban en la mente de Franco. Ante la cámara de ESPN decía:

“Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí” -mantenía la cabeza gacha-. Un llanto que no pudo contener se entrometió en su relato. Hizo una larga pausa. Sam Mallinson, el jefe de prensa de Alpine, le tocó el brazo con empatía. “Fue una carrera dura. Muy frustrante. Estoy triste por eso. Una gran carrera y un gran error”.

Con el tiempo, Franco se fue calmando y recogiendo información de los mismos periodistas que le daban retroalimentación.

Cuando terminó con las teles en el “corralito” de declaraciones que para él parecía hoy bastante lúgubre, ya más calmado, declaró ante NACION.

-Pregunta: ¿Antes de la salida de pista, hubo algo que te haya llevado a irte fuera del límite?

-Es simplemente frustrante, creo. Hice tantas cosas... No sé, perdí el auto por completo en la curva 5, 6. Y, ¿sabés?, te sentís tan fuerte y de repente estás peleando con los equipos top. Te motivás muy rápido y un error como ese tira todo por la borda. Fui muy rápido por la grava, tuve mucho tiempo para pensar si iba a retirarme. Después cambiamos un poco el auto con las herramientas y logramos que el auto funcionara mejor otra vez.

-Es la primera vez que peleás con esos muchachos (los de adelante). Debe ser alentador haber demostrado que podés estar ahí arriba.

-De P7 a P3 es muy bueno. Pasé a cuatro autos de los equipos top en los reinicios. Al tomar más riesgos y estar ahí arriba con ellos, no te das cuenta de que en realidad no es tu pelea.

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El Gran Premio había arrancado a pura música local. En la calle del paddock, junto al chill out con un puesto de buena pasta, un inspirado “disc jockey” todavía insistía con melosas canciones pop italianas cuando los autos se alinearon en la grilla de salida. Iban a calentarse rápidamente bajo el sol. En las tribunas, repletas, los aficionados aguantaban como podían 31ºC. Algunas banderas argentinas se agitaban por allí, vitoreando sus entusiastas propietarios a Franco Colapinto junto a su auto.

Franco recibió las últimas indicaciones de Barlow, se quitó la toalla negra con hielo seco de refrigeración que le envolvía la nuca y se metió en la oficina.

Como de costumbre, largó muy bien y, tras los escarceos y múltiples ataques acabando a las baterías, pasaba sexto al cabo de la primera vuelta. Lewis Hamilton se retrasaba por su escarceo con Charles Leclerc. En la segunda vuelta adelantaba a Max Verstappen, tirando de batería y carácter.

Y cuando aparecieron las banderas rojas debidas al accidente de Charles Leclerc, estaba cuarto. Verstappen se había recuperado pasándolo.

Ya George Russell le había quitado el liderazgo a Pierre Gasly. Parecía un sueño, un milagro, una gran oportunidad. ¿Iban a aguantar los embates de los McLaren, las Ferrari y de Verstappen ambos Alpine en cuanto se hiciera el relanzamiento de la carrera?

El mismo Franco confesaba que se había entusiasmado con la oportunidad y quizás no quería perder contacto con Max cuando perdió el coche en cuanto buscó apoyo para rotar el eje trasero en la primera curva de Lesmo. Se dio cuenta inmediatamente de que se venía un trompo y abrió el volante. Se fue recto por la leca. Y con la pérdida de velocidad, cuando volvía a la pista estaba 16º. A remar. ¡Y cómo!

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En las siguientes 47 vueltas, tras reajustar un poco el balance con las barras antibalanceo y el diferencial para corregir el eje trasero, comenzó a marchar siendo alternativamente más rápido por algunas rondas que Gasly y más lento en otras, con variaciones propias del tráfico al que tenía que superar, nada menos que 7 rivales, con un trabajo de pico y pala.

Alpine salió de Italia rumbo al Gran Premio de España en Madrid sabiendo que puede volver a combatir contra Racing Bulls, por lo menos hasta que este equipo presente otras actualizaciones que llegarían en Azerbaiyán. Acaba de descontar 3 puntos de la ventaja que Racing Bulls le llevaba antes del G.P. de Italia. Ahora queda a 13 puntos por detrás.

La salida de pista en Lesmo fue el primer error reseñable en carrera de Franco este año, y su estadística le es muy favorable comparada con la de otros pilotos aún más expertos y prestigiosos. En Alpine lo saben, por ello, en la cuenta oficial de X del equipo resaltaba esta frase de aliento: “¡Mantén la cabeza bien alta, Franco!”.

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Fuente: La Nación