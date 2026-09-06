Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto de Miami: demoras y vuelos suspendidos

Un avión de carga que operaba para la empresa Amazon se despistó este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami . El incidente provocó demoras y la suspensión temporal de las operaciones en una de las principales terminales aéreas de Estados Unidos .

Un video difundido por NBC 6 exhibió el enorme avión de carga inclinado sobre una carretera ubicada en las afueras del aeropuerto, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo.

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la aeronave involucrada fue un Boeing 767-300 que se salió de la pista alrededor de las 14 (hora local) durante el aterrizaje en Miami. El avión había partido desde San Juan, Puerto Rico .

“El vuelo 7598 de Air Flight se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 14 (hora local) del domingo 6 de septiembre. La aeronave de carga Boeing 767-300 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La FAA investigará ”, escribió la entidad en X , y pidió a los viajeros que se contacten con sus respectivas aerolíneas para obtener información adicional relacionada con sus vuelos programados.

Hasta el momento, no se difundieron detalles del incidente ni información sobre personas heridas como consecuencia del despiste de la aeronave.

Fuente: La Nación