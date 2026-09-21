Un conductor chocó y el control de alcoholemia dio seis veces más que lo permitido en la provincia

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Un conductor fue detenido durante la madrugada del domingo luego de perder el control de su vehículo y terminar dentro de una cuneta en el ingreso al barrio Los Solares, en el departamento mendocino de Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 4:35, cuando el automóvil salió de su trayectoria y terminó en una cuneta ubicada junto al camino. Personal de la Delegación Vial Gran Mendoza acudió al lugar tras recibir el aviso.

Los efectivos realizaron el control de alcoholemia al conductor y el resultado fue de 3 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), una cifra seis veces superior al límite permitido en la provincia para conducir.

Tras el procedimiento, el hombre quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 49. Además, recibió asistencia médica en el lugar por los politraumatismos sufridos como consecuencia del impacto, aunque los profesionales determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

El episodio se suma a otros casos recientes de conductores detectados con niveles extremadamente elevados de alcohol. A comienzos de septiembre, durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Panamericana, un automovilista también alcanzó los 3 g/l, el máximo que podía registrar el dispositivo utilizado.

En aquel procedimiento, realizado a la altura del peaje Tigre, el alcoholímetro llegó al límite de su capacidad de medición, por lo que no pudo determinar si la graduación era todavía mayor. El operativo permitió controlar más de 3.600 vehículos y detectar 85 casos positivos de alcoholemia.