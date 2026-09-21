Robos y miedo: La realidad que enfrentan los vecinos de La Matanza, el distrito más violento de la provincia de Buenos Aires

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La inseguridad atraviesa a los vecinos de La Matanza, donde los robos y episodios violentos forman parte de una realidad cotidiana que se extiende desde las zonas cercanas a la avenida General Paz hasta los barrios ubicados en el extremo del partido.

Un recorrido nocturno realizado por LA NACION volvió a mostrar calles con escasa circulación, reclamos vecinales por la falta de patrullaje, zonas donde persisten basurales y barricadas y distintos sectores señalados por habitantes como puntos conflictivos.

Uno de los testimonios es el de David Nazareno Coronel, un vendedor ambulante de 32 años que fue baleado en una pierna durante un robo mientras intentaba evitar que le quitaran la mercadería que utilizaba para mantener a sus dos hijos. Un mes después del ataque, todavía no podía caminar con normalidad y pedía ayuda en una esquina de San Justo.

Los datos oficiales también reflejan la magnitud del problema. Hasta el 30 de junio de 2026, el Departamento Judicial La Matanza concentró el 20% de las denuncias por robo registradas en el Gran Buenos Aires y pasó a ocupar el primer lugar entre los departamentos judiciales bonaerenses en cantidad de robos denunciados durante el año.

En materia de homicidios, durante 2025 se registraron 147 víctimas en La Matanza. La tasa fue de 8,02 homicidios cada 100.000 habitantes, frente a 4,6 a nivel provincial, de acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense citados por LA NACION.

La violencia aparece también en los relatos de vecinos de Isidro Casanova, San Alberto, San Petersburgo, Laferrere y otros barrios. Algunos aseguran que durante la noche escuchan disparos y cuestionan la frecuencia de los patrullajes.

Durante la recorrida mencionada por el medio se contabilizaron 16 móviles policiales a lo largo de unos 80 kilómetros, aunque varios permanecían en puestos fijos. Vecinos también señalaron problemas vinculados con vehículos policiales fuera de servicio y con la cobertura de las zonas de patrullaje.

A la inseguridad se suman otros problemas que afectan a distintos barrios, como la acumulación de basura, calles bloqueadas por escombros y reclamos por contaminación. En algunos sectores, los vecinos aseguran además que la venta de drogas se desarrolla en espacios conocidos por quienes viven en la zona.

La circulac