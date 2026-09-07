Un colectivo con niños y adolescentes cayó por un barranco y dejó al menos 25 muertos

INTERNACIONALES

Un colectivo que trasladaba principalmente a niños y adolescentes cayó por un barranco en la isla de Fogo, en Cabo Verde, y dejó al menos 25 muertos.

El conductor del vehículo también falleció en el accidente, ocurrido durante la noche del sábado. Según las autoridades, la excursión había sido organizada de manera particular por el chofer y no por una institución educativa.

Entre las víctimas había numerosos estudiantes de escuelas primarias y secundarias. El paseo era de carácter privado y formaba parte de una salida anual.

El colectivo se precipitó por un barranco de unos 30 metros de profundidad, en una zona rocosa y de difícil acceso. El accidente ocurrió en la ruta que conecta Chã das Caldeiras con Campanas de Cima.

Varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis. Los equipos de emergencia trabajaron durante la noche para rescatar a las víctimas.

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, calificó el hecho como una verdadera tragedia y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos.