MADARIAGA: Le rompieron el vidrio del local y publicó una carta en redes "detrás de un vidrio hay esfuerzo y años de sacrificio"

MADARIAGA





Un lamentable acto de vandalismo sucedió en el centro de la ciudad en las últimas horas. La profesional fonoaudióloga Valentina González (27) descubrió al salir de su vivienda que el ventanal del frente de su consultorio, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 200, había sido destrozado por una piedra de gran tamaño que quedó tirada en el suelo del lugar.





El hecho fue constatado durante la mañana, cuando la víctima se disponía a comenzar su jornada laboral. Tras constatar que no hubo faltantes ni ingresos al inmueble, realizó la denuncia correspondiente en la sede policial. La causa por el delito de daño quedó bajo la intervención de la UFID N° 7 de Villa Gesell.





El descargo en redes sociales: empatía y reflexión





Lejos de responder con bronca o enojo, la dueña del establecimiento decidió volcar sus sentimientos en una emotiva carta abierta compartida en sus redes sociales, la cual generó una fuerte repercusión y muestras de solidaridad entre los vecinos de Madariaga.





"Hoy amanecí en mi consultorio con una situación que hubiese preferido no vivir. Durante la madrugada, alguien arrojó una piedra de gran tamaño contra el ventanal y lo hizo estallar por completo. Por suerte, no hubo heridos y tampoco ingresaron al lugar ni se llevaron nada. Fue simple y ampliamente un acto de vandalismo y cizaña que dejó mi espacio completamente expuesto y generó un daño que, más allá de lo material, duele muchísimo", comenzó expresando la profesional.





En su escrito, remarcó la importancia de tomar conciencia sobre el impacto que generan estos actos injustificados hacia los profesionales y pequeños emprendedores locales: "No escribo esto para señalar ni acusar a nadie, porque no sé quién fue, y tampoco sé qué lleva a una persona a hacer algo así, pero sí me gustaría que sirva para reflexionar. Detrás de un vidrio, de una puerta, de un consultorio o de cualquier pequeño emprendimiento, hay esfuerzo, trabajo, tiempo, sueños y muchas veces años de sacrificio".





González también hizo hincapié en la función social que cumple su espacio de atención cotidiana: "Este consultorio es un espacio que construí con muchísimo amor y esfuerzo; no solo es mi lugar de trabajo, también es el lugar al que llegan muchos niños y familias para ser acompañados, escuchados y ayudados, y cada detalle que hay dentro fue pensado para que puedan sentirse cómodos y disfrutar de él".





"Que podamos enseñar a valorar el esfuerzo ajeno"





A la hora de analizar lo sucedido, la fonoaudióloga reflexionó sobre la falta de consideración hacia los bienes de los demás y las consecuencias económicas que acarrea un hecho de esta índole: "Quizás para quien arroja una piedra sea solamente 'una travesura', un juego o algo que se hace sin pensar demasiado con fines de diversión momentánea, pero para quien está del otro lado significa tener que afrontar un gasto inesperado, reorganizar el trabajo, preocuparse por la seguridad del lugar y, sobre todo, sentir que alguien dañó gratuitamente algo que costó muchísimo construir".





Finalmente, dejó un mensaje optimista apelando a la educación y el respeto en la comunidad: "Hoy toca reparar, acomodar y seguir, porque por suerte, un vidrio se cambia. Aspiro a que podamos cambiar la mirada, concientizar al prójimo y entender que cuando lo que te 'divierte' afecta la vida de otra u otras personas, termina el derecho a actuar así. Que podamos enseñar a nuestros chicos y jóvenes a valorar y respetar el esfuerzo ajeno, a entender que detrás de cada espacio y proyecto hay una persona que trabaja y lucha día a día para construirlo y dar lo mejor de sí. Más conciencia, más empatía y, sobre todo, más respeto por lo que tanto esfuerzo le cuesta construir al otro".