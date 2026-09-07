MADARIAGA: Dos detenidos y elementos recuperados tras un robo en calle Oro

MADARIAGA

La labor investigativa policial, articulada con las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad municipal, permitió esclarecer un ilícito ocurrido en una propiedad de la calle Oro al 28 y lograr la detención de los dos implicados.





El hecho fue denunciado por la dueña del inmueble, quien constató que autores ignorados habían violentado la puerta de acceso de un departamento desocupado de su propiedad. De allí sustrajeron una bomba presurizadora, diversas herramientas, tubos, materiales de plomo y cobre, y una lata de pintura.





A raíz de las diligencias realizadas, el personal policial logró identificar y posteriormente interceptar a los sospechosos en las inmediaciones de las calles Madariaga y Arias. Los aprehendidos fueron identificados como Jesús Nazareno Molina (24) y Rolando Ceferino Farías (23).





En el marco de las actuaciones, las fuerzas de seguridad localizaron en un predio de la zona de Buenos Aires y Pampa los elementos sustraídos, entre ellos una bomba presurizadora marca Lusqtoff, tubos de varias marcas, un regulador de gas, un flexible y desechos metálicos. Los objetos fueron incautados y posteriormente reconocidos por la denunciante.





El Juzgado de Garantías N.º 2 de Dolores, a cargo del Dr. Mariano Cazeaux, dispuso convertir la aprehensión de Molina y Farías en detención formal bajo la carátula "Robo agravado por efracción". Ambos permanecen a la espera de un cupo de traslado en la dependencia correspondiente mientras avanza el proceso judicial.