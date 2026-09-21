Un chico de 14 años que manejaba una Amarok causó una tragedia en la ruta 14: murieron él y otro adolescente

Un adolescente que conducía una camioneta a alta velocidad provocó un choque que causó dos muertes y otras cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas muy graves.

Todo ocurrió cerca de la medianoche de este domingo en el cruce de la ruta nacional 14 y la calle Democracia, frente a una estación de servicio Shell, en la ciudad de San Vicente, Misiones .

En ese lugar, una Volkswagen Amarok, que se desplazaba hacia el Sur al mando de Máximo Rivero (14) , quedó fuera de control, se cruzó de carril e impactó contra otra camioneta de la misma marca que estaba detenida sobre la calle Democracia, esperando el momento oportuno para ingresar a la ruta.

En este vehículo se hallaban José Rabe (27) y Joaquín Yoel Lange (18).

A causa del brutal impacto falleció en forma instantánea Lange, mientras que Rivero murió poco después cuando recibía atención médica en el Hospital de San Vicente.

Junto a Rivero viajaba una adolescente de 16 años, que fue internada con un traumatismo de cráneo y varias fracturas costales, según el informe médico.

Tras el impacto, ambas camionetas se desplazaron varios metros por la zona de banquina, atropellando a su paso a otras tres personas, entre ellas dos gendarmes del Escuadrón 49 “San Vicente”, que estaban de franco de servicio.

El reporte del hospital de San Vicente detalló que el conductor de la Amarok que estaba detenida sobre la calle Democracia fue trasladado a la unidad de terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo.

En ese mismo sector fue alojado el gendarme Kevin Aguirre Ferreyra (22) a causa de un traumatismo abierto de tórax.

Nicolás Gutiérrez (23), también integrante de la fuerza federal, fue internado con fractura expuesta de tibia y peroné derecho.

Nahuel Ponte (23), en tanto, fue diagnosticado con un traumatismo leve de cráneo.

La División Criminalística de la Policía de Misiones trabajó en el lugar para establecer con precisión la mecánica del hecho y la velocidad a la que circulaba la camioneta que conducía el adolescente.

Rivero era hijo de un empresario dedicado a movimientos de suelo.

Un hermano del chico fue detenido en agosto pasado por el robo calificado de un camión con acoplado tipo batea que transportaba chatarra, hecho que ocurrió sobre la ruta nacional 105, en la zona sur de Misiones.

El conductor había denunciado que otro camión se detuvo delante con las balizas encendidas, lo cual le hizo suponer que había sufrido un desperfecto mecánico. El hombre detuvo la marcha y en ese momento fue abordado por tres ladrones armados.

El sistema de GPS permitió localizar horas después el camión en la zona de Bonpland, donde fueron apresados dos jóvenes domiciliados en San Vicente, quienes se movilizaban en una camioneta de la empresa dedicada al movimiento de suelos.

Los investigadores establecieron que para el robo se utilizó un camión Iveco Stralis, el cual fue interceptado en la misma zona donde apareció el transporte robado.

El conductor del Stralis era Ricardo Sebastián Rivero (32) , quien tenía en su poder una pistola calibre Bersa 9 milímetros, con dos cargadores y 13 proyectiles.

Fuente: Clarín