Tragedia en Merlo: borracho, se cruzó de carril con su Renault 19 y mató a una madre de tres hijos

El Renault 19 circulaba a alta velocidad por la avenida Otero, en Pontevedra , Merlo , cuando su conductor perdió el control, cruzó el boulevard central y provocó una tragedia: chocó contra un Citroën C4, cuya conductora, madre de tres hijos, quien volvía a su casa luego de trabajar, murió.

Todo ocurrió el sábado 19 de septiembre, a la tarde, a la altura de la calle Rivera Indarte, en jurisdicción de la comisaría 5ta. de Merlo.

Las fuentes consultadas por Clarín indicaron que la víctima fatal fue identificada como Mariela Pollio (44) , quien era de González Catán, La Matanza.

El Renault 19 era conducido por Raúl Bejas (38) . De acuerdo a los testigos, tenía un fuerte aliento a alcohol e iba acompañado por una mujer y tres menores que resultaron con heridas leves.

El acusado, que intentó escaparse, quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón, a disposición del fiscal Patricio Ventricelli , de la UFI N° 6 de Morón.

Según pudo saber Clarín , el Juez de Garantías N° 2, de Morón. Ricardo Fraga, dispuso la detención del conductor del vehículo.

El test que le realizaron los inspectores de tránsito en el lugar le dio positivo (no se precisó el resultado), aunque se le realizó la extracción sanguínea para la pericia toxicológica.

Pollio era empleada de comercio. Trabajaba en la tienda Coppel, de Catán. Con su marido, que es mecánico, tenía tres hijos: una joven de 21 años y dos varones de 18 y 6 años.

" Querida amiga Marie. Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho ", escribió en las redes sociales Edith Soraya Irala.

"Todavía no caigo de esta triste noticia, por qué a vos, mi bella y gran amiga ", posteó Lorens Duarte y añadió: " A pesar de todo siempre estabas con una sonrisa, jamás me demostraste tristeza".

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín