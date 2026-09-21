Se conoció el último parte médico de la joven de 19 años que sufrió un grave accidente mientras esquiaba en Mendoza

Sigue internada en terapia intensiva la joven de 19 años que tuvo un accidente el sábado por la tarde cuando esquiaba en el complejo Penitentes Park , sobre la ruta de 7 en la alta cordillera mendocina, en Mendoza.

Victoria Guadalupe Merino (19) perdió el equilibrio cuando descendía en esquí e impactó contra un pilar de las telesillas, lo que le provocó un traumatismo en la cabeza (TEC) grave .

Fue trasladada de urgencia en ambulancia desde Penitentes al hospital El Carmen , de la obra social de empleados públicos, en Godoy Cruz , Gran Mendoza.

De acuerdo con el último parte médico del hospital El Carmen, la paciente continúa en terapia intensiva : "Sin criterio de neurocirugía, por el momento".

Los especialista que la atiende está estudiando la hipoacusia que sufre la joven por el accidente, en seguimiento y control neurológico y a la espera de su evolución.

El accidente se produjo durante la tarde del sábado, al mismo tiempo que Mendoza comenzaba a vivir una intensa agenda de actividades en los pueblos de la cordillera, por el fin de semana del día del estudiante y el comienzo de la Primavera .

La víctima, que reside en el municipio de Luján de Cuyo , recibió las primeras atenciones en la zona pero, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su traslado terrestre hacia un centro asistencial de mayor complejidad en Mendoza.

La emergencia obligó a montar un operativo especial sobre el principal corredor que une Argentina con Chile. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) inició el descenso desde la montaña escoltada por efectivos de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional .

La situación de inestabilidad del tiempo llevó a las autoridades argentinas y chilenas a adoptar una medida preventiva y desde el sábado a las 14 horas, quedó cerrado el Paso Cristo Redentor-Los Libertadores para todo tipo de vehículos.

Las vialidades de Argentina y de Chile trabajan desde la madrugada de este lunes para despejar la ruta luego de las nevadas que afectaron el fin de semana y garantizar un tránsito seguro para los conductores.

Como las condiciones meteorológicas mejoraron, se resolvió la apertura a las 16 de este lunes. El funcionamiento del paso fronterizo será las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

Sin embargo, se esperan más nevadas desde el miércoles o jueves, por lo que podría volver a cerrarse el principal paso limítrofe entre Argentina y Chile.

Fuente: Clarín