Inhabilitaron de forma preventiva a Mauro Icardi: manejaba con la licencia vencida y lo descubrieron por un video que la “China” Suárez subió a sus redes

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de forma preventiva a Mauro Icardi para conducir luego de constatar, a partir de un video publicado en redes sociales por Eugenia "China" Suárez, que el futbolista manejaba con su licencia de conducir vencida.

En el video que la "China" difundió en su cuenta de Instagram se observa que la actriz se desabrocha el cinturón de seguridad, se sube a la ventanilla del automóvil y saca gran parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras Icardi se encuentra al volante.

La publicación que hizo la actriz se viralizó rápidamente, hasta llegar a los celulares de las autoridades del ministerio que encabeza Martín Marinucci. Constatada la infracción verificaron la situación del conductor. Fue ahí que descubrieron que manejaba con su licencia de conducir vencida.

"La situación pone en riesgo su integridad, la de los demás ocupantes y la de terceros, y evidencia además la negligencia del conductor al continuar la marcha ante una maniobra de esas características ", indicaron desde Transporte bonaerense.

Desde la cartera provincial advirtieron que Icardi cometió una negligencia como conductor al no detener la marcha del vehículo pese a observar que su acompañante se había quitado el cinturón de seguridad y se encontraba con gran parte del cuerpo fuera del habitáculo. "Como responsable de la conducción, debía preservar", subrayaron.

Tras constatar que el futbolista tiene su licencia vencida , se dispuso su inhabilitación preventiva , indicaron, en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.

La medida, explicaron desde el gobierno bonaerense, implica que, al tener domicilio en la Provincia, "en caso de presentarse a tramitar una nueva licencia de conducir deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir ".

Fuente: Clarín