Un camión chocó contra una camioneta y una jubilada resultó herida

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Una mujer de 72 años resultó herida tras un choque entre un camión y una camioneta ocurrido en avenida Murguiondo al 2536, entre San Pedro y Francisco Bilbao, en el barrio porteño de Mataderos.

Según el parte difundido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la lesión fue informada por personal de la Policía de la Ciudad de la Comuna 9. Hasta el momento no se precisaron las circunstancias del impacto ni el estado de salud de la mujer.

Durante la misma mañana se registraron otros siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad.

En Villa del Parque, un camión volcó luego de chocar debajo del puente ubicado sobre la avenida Nazca, a la altura de Marcos Sastre. Parte de su carga de bolitas de polipropileno quedó sobre la calzada. El conductor pudo salir por sus propios medios y no se informaron personas heridas.

Además, un motociclista de 36 años sufrió politraumatismos tras chocar contra un automóvil en la autopista 9 de Julio Sur, entre Osvaldo Cruz y el nuevo puente Pueyrredón, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 y generó una reducción de la circulación. El SAME trasladó al herido al Hospital Argerich, mientras que las pericias quedaron a cargo de la Policía de la Ciudad.

También se registró una colisión entre una moto y un colectivo de la línea 180 en José Enrique Rodó y Martínez Castro. No se informaron, por el momento, detalles sobre personas heridas.

En Tucumán y avenida Callao, una ciclista fue atropellada por un automóvil. Tampoco trascendió oficialmente cuál es su estado de