Un alumno de 15 años llevó un arma al colegio y se disparó por accidente dentro del aula

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Un adolescente de 15 años ingresó con un arma de fuego a una escuela del conurbano bonaerense y el revólver se accionó accidentalmente dentro de un aula. El disparo generó momentos de tensión entre docentes y alumnos, aunque no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en la calle Benjamín Matienzo al 6200.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente llevaba un revólver calibre .32 dentro de su mochila. Al ingresar al aula y arrojar el bolso al piso, el arma se accionó y produjo una detonación.

El estruendo activó los protocolos de seguridad del establecimiento y las autoridades dieron aviso a la Policía.

Al llegar al colegio, agentes de la Policía Federal entrevistaron al director, quien confirmó que un estudiante había ingresado con un arma de fuego.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración. El peritaje determinó que tenía cinco cartuchos intactos y una vaina percutida, compatible con el disparo ocurrido dentro del aula.

Más tarde, la madre del adolescente se presentó en el establecimiento y manifestó que desconocía cómo su hijo había accedido al arma.

Según declaró la mujer ante la Policía, el revólver pertenecería al padre del estudiante, quien se habría retirado de la vivienda familiar luego de una discusión con su pareja.

El aula fue preservada para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica y la recolección de evidencias.

La investigación quedó a cargo de la Justicia y se inició una causa por la presunta portación ilegal de un arma de fuego. Los investigadores buscan determinar cómo el adolescente tuvo acceso al revólver y quién se lo habría proporcionado.