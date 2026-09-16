Una interiorista, sobre ganar espacio en cocinas pequeñas: “No tengas miedo en llevar los muebles hasta el techo”

En las cocinas chicas , cada centímetro de guardado hace la diferencia. Por eso, una interiorista recomendó una solución cada vez más utilizada en proyectos modernos: llevar los muebles hasta el techo para sumar almacenamiento sin ocupar más superficie.

Según la especialista, muchas personas evitan esta opción por miedo a que el ambiente se vea más chico, pero ocurre lo contrario cuando la distribución está bien pensada. “ No hay que tener miedo de hacer la mueblería hasta arriba, que llegue hasta el techo sin ningún problema ”, aseguró.

La propuesta consiste en dividir los armarios en tres niveles , de acuerdo con la frecuencia de uso de cada objeto. De esa manera, la cocina resulta más ordenada y práctica.

Esta organización permite que lo imprescindible quede siempre al alcance y que los objetos menos utilizados aprovechen la altura disponible.

Uno de los principales beneficios es que se gana espacio de guardado sin agregar nuevos muebles ni reducir la circulación dentro de la cocina.

Además, se elimina el espacio vacío que suele quedar sobre los armarios, una zona donde normalmente se acumulan polvo y objetos fuera de lugar. El resultado es un ambiente con una estética más limpia y uniforme .

Los compartimentos superiores son ideales para almacenar elementos que no se necesitan a diario, como:

La clave, según la interiorista, no está solo en sumar muebles, sino en asignar un lugar específico a cada objeto para que la cocina sea más funcional y fácil de mantener ordenada.

Fuente: TN