Tres jugadores de Real Madrid taparon los mensajes de una remera que se exhibió en solidaridad con Ceuta

Antes del cruce entre Real Madrid y Elche , por la liga española, ambos equipos exhibieron remeras en solidaridad con la ciudad de Ceuta , que se encuentra en una crisis migratoria tras la llegada de más de 80.000 ciudadanos ilegales desde Marruecos en julio. Sin embargo, los futbolistas Kylian Mbappé, Vinícius Junior e Ibrahima Konaté decidieron no mostrar el mensaje.

Los dos planteles salieron al campo de juego con prendas que lucieron el lema de solidaridad “ todos somos caballas ”, en apoyo a Ceuta por la situación migratoria. Según se vio en videos que trascendieron en redes sociales, los jugadores recibieron las prendas en el túnel, antes de ingresar a la cancha.

En el video se ve a jugadores como Arda Güler con la remera y también a otros, como Vinícius y Mbappé, que taparon la leyenda y lucieron la prenda a la mitad. De esta manera, los futbolistas del Merengue salieron al campo de juego y permanecieron así durante todo el saludo con los rivales.

Luego, una vez que terminó el protocolo previo al partido, los delanteros y el defensor de Real Madrid fueron los primeros en sacarse la remera, mientras el resto de futbolistas del Merengue y de Elche aún la tenían.

Según informó el diario local AS , la acción solidaria forma parte de una iniciativa de LaLiga -el máximo campeonato local- en respaldo a Ceuta y es opcional. En el partido de este domingo entre Barcelona y Levante , los jugadores del conjunto catalán no lucieron la prenda , sino que saltaron al campo de juego con su indumentaria, mientras que los futbolistas del equipo valenciano sí se la pusieron.

Por su parte, el conjunto dirigido por José Mourinho publicó un comunicado en el que informó sobre la iniciativa. “Antes del comienzo de partido, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Manuel Martínez Valero con unas camisetas en las que se podía leer “Todos somos caballas”, como muestra de solidaridad con Ceuta. En tanto, Ceuta es la ciudad donde nació el exjugador José Martínez “Pirri” Sánchez, presidente de honor del Real Madrid.

La iniciativa ya había generado repercusión días atrás, durante el cruce entre Villarreal y Real Betis. En esa ocasión, todos los futbolistas mostraron la remera, incluido Abde Ezzalzouli , del conjunto verdiblanco, quien nació en Marruecos y migró hacia España.

Tras recibir críticas, el atacante hizo un descargo: “Primero quiero dejar clara una cosa: en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente a Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada”.

“Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces”, continuó.

Tal como informó LA NACION , el 29 de julio, una oleada de inmigrantes de Marruecos cruzó la costa de Ceuta e ingresó a la ciudad, lo que provocó una crisis migratoria . Con apenas 20 kilómetros cuadrados, la ciudad es un enclave que ocupa una posición estratégica en la costa norte de África, frente al sur de la península ibérica.

Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español, y a menudo se refiere a ellas como tierras ocupadas. La ciudad, de 85.000 habitantes, es un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat (capital de Marruecos) y recibe a miles de trabajadores diarios que cruzan la frontera para ganar dinero de forma legal.

La migración masiva, asimismo, generó una saturación en su sistema y una serie de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición en España. A menos de un año de las elecciones, el episodio de Ceuta se posicionó como uno de los principales temas de agenda, mientras que la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, recibió cuestionamientos.

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Fuente: La Nación