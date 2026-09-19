Un camión brasileño chocó y quedó atascado bajo un puente

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Un camión proveniente de Brasil chocó y quedó atascado este viernes por la mañana debajo de un puente de la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 18,5, en dirección al Riachuelo, en la zona de Mataderos.

El vehículo, un Mercedes Benz con acoplado, transportaba rollos de papel y habría quedado trabado luego de que el conductor calculara mal la altura de la carga. Como consecuencia del impacto, el carril derecho permaneció cortado y se registraron demoras en el tránsito.

Personal de la Comisaría Vecinal 9A intervino en el lugar y, con la colaboración de una grúa de Autopistas del Sol, logró retirar el camión. No se regist