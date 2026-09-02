Trump envía un mensaje a Irán y dice que el estrecho de Ormuz debería llevar su nombre

En medio de la nueva escalada de tensión entres Estados Unidos e Irán, tras los bombardeos lanzados en las últimos horas, el presidente Donald Trump propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump” , en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto.

“Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como la propia América, (ese nombre) será más ‘sexy’ que nunca ”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Fuente: La Nación