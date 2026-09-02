Un conductor borracho atropelló y mató a un peatón en Mendoza: tenía más de cinco veces el máximo permitido de alcohol

Un hombre de 42 años murió este miércoles por la mañana en la ciudad mendocina de Maipú, luego de ser atropellado por un conductor borracho que manejaba con más de cinco veces el permitido de alcohol en sangre , y que huyó del lugar tras el accidente.

El impacto ocurrió a las 6:40 de la madrugada, en la esquina de las calles María Auxiliadora y Bordin, de la zona del barrio 25 de Mayo de la localidad cuyana.

Según la denuncia recibida por los investigadores, el conductor de un Peugeot 207 negro manejaba a alta velocidad y realizaba peligrosas maniobras. Mientras la cuadrilla buscaba al coche, recibieron otra denuncia de los vecinos donde indicaban que ese vehículo había atropellado a un peatón, y a quien se había dejado tirado en la calle.

La Policía se acercó al lugar donde estaba la víctima, y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) pudieron constatar que había fallecido. Tenía lesiones compatibles con fractura de cráneo, traumatismo facial y fractura de fémur izquierdo. Según el portal Sitio Andino , la víctima fue identificada como Sergio Antonio Oro.

Por su parte, un móvil policial encontró el Peugeot 207 a unas seis cuadras del lugar, detenido arriba del cantero de la calle Triángulo Beltrán. El auto tenía dañado su paragolpes, y signos de un fuerte impacto en el parabrisas.

El conductor, de 34 años e identificado como K.C., se encontraba ileso. Cuando los oficiales le realizaron el test de alcoholemia descubrieron que tenía un registro de 2,6 gramos de alcohol en sangre, valores cinco veces más altos del máximo permitido, que se ubica en 0,5 para toda la provincia.

Por ese motivo, el hombre quedó detenido de manera inmediata. El caso es investigado como posible homicidio culposo.

Fuente: Clarín