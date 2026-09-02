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Poner una hoja de romero en la funda del celular: para qué sirve este truco

Redacción CNM septiembre 02, 2026

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, aunque también ocupa un lugar dentro de distintas tradiciones y rituales populares. Uno de ellos consiste en colocar una hoja de romero dentro de la funda del celular .

Aunque puede parecer una costumbre curiosa, quienes practican este ritual le atribuyen un significado relacionado con las energías, la protección y la buena suerte . La idea es llevar la planta durante el día como una especie de amuleto personal.

Según las creencias populares , colocar una hoja de romero detrás del teléfono busca mantener alejadas las energías negativas y generar una sensación de protección.

La planta también aparece en distintas tradiciones asociada con la limpieza energética y la purificación . Por eso, algunas personas la incorporan a pequeños rituales cotidianos o la llevan consigo como símbolo de buenos deseos.

Entre los significados que se le atribuyen se encuentran:

El ritual es sencillo y no requiere demasiados elementos. Para hacerlo, se puede seguir este procedimiento:

Es importante que la hoja esté completamente seca para evitar que la humedad quede atrapada entre la funda y el celular.

El romero tiene una larga historia como planta aromática y símbolo dentro de distintas costumbres populares . A lo largo del tiempo se lo vinculó con conceptos como la protección, la memoria, la purificación y la buena fortuna.

Por eso, colocar una hoja en un objeto de uso cotidiano como el celular puede interpretarse como una versión moderna de antiguas creencias . El significado depende de la tradición o de la persona que realiza el ritual y no existe evidencia científica que demuestre que una hoja de romero pueda modificar las energías o atraer buena suerte.

Fuente: TN


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