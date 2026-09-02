Poner una hoja de romero en la funda del celular: para qué sirve este truco

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, aunque también ocupa un lugar dentro de distintas tradiciones y rituales populares. Uno de ellos consiste en colocar una hoja de romero dentro de la funda del celular .

Aunque puede parecer una costumbre curiosa, quienes practican este ritual le atribuyen un significado relacionado con las energías, la protección y la buena suerte . La idea es llevar la planta durante el día como una especie de amuleto personal.

Según las creencias populares , colocar una hoja de romero detrás del teléfono busca mantener alejadas las energías negativas y generar una sensación de protección.

La planta también aparece en distintas tradiciones asociada con la limpieza energética y la purificación . Por eso, algunas personas la incorporan a pequeños rituales cotidianos o la llevan consigo como símbolo de buenos deseos.

Entre los significados que se le atribuyen se encuentran:

El ritual es sencillo y no requiere demasiados elementos. Para hacerlo, se puede seguir este procedimiento:

Es importante que la hoja esté completamente seca para evitar que la humedad quede atrapada entre la funda y el celular.

El romero tiene una larga historia como planta aromática y símbolo dentro de distintas costumbres populares . A lo largo del tiempo se lo vinculó con conceptos como la protección, la memoria, la purificación y la buena fortuna.

Por eso, colocar una hoja en un objeto de uso cotidiano como el celular puede interpretarse como una versión moderna de antiguas creencias . El significado depende de la tradición o de la persona que realiza el ritual y no existe evidencia científica que demuestre que una hoja de romero pueda modificar las energías o atraer buena suerte.

Fuente: TN