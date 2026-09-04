Trump amenaza con frenar el comercio con los países que tienen superávit frente a EE.UU. si la Fed no baja las tasas

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a elevar este viernes la presión sobre la Reserva Federal y aseguró que podría dejar de comerciar con los países con los que Washington mantiene un déficit comercial si el banco central no reduce las tasas de interés.

“Las altas tasas de interés colocan a Estados Unidos en una situación de desventaja muy injusta , ¡y no voy a permitir que eso ocurra!”, escribió Trump en una extensa publicación en Truth Social, en la que reclamó al nuevo liderazgo de la Fed que actúe con mayor agresividad.

“Bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos déficit” , advirtió el mandatario, y sostuvo que esa herramienta sería incluso “mejor que los aranceles” .

La amenaza llegó pocas horas después de conocerse un dato laboral mucho más fuerte de lo esperado. La economía norteamericana creó 162.000 empleos en agosto , casi tres veces más que los aproximadamente 53.000 que proyectaban los analistas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% , según informó la Oficina de Estadísticas Laborales.

Trump celebró inmediatamente las cifras. “Gran número de empleos recién anunciado, superando todas las estimaciones —excepto la mía— por el doble y el triple”, afirmó.

Pero utilizó esos mismos datos para renovar su reclamo a la Fed. “Estados Unidos es un crédito mucho más fuerte de lo que era hace poco tiempo”, señaló. “Un país fuerte significa una tasa de interés más baja: es un mejor crédito. Muy simple”.

El argumento de Trump, sin embargo, chocó con la reacción inmediata de los mercados. El sólido informe laboral hizo justamente que los inversores aumentaran sus apuestas por una suba de tasas , ante la posibilidad de que la fortaleza del empleo permita a la Fed concentrarse en combatir una inflación que continúa por encima de su objetivo .

Tras la publicación del informe, la probabilidad implícita de un aumento en la reunión del 15 y 16 de septiembre saltó a alrededor del 60% , mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron con fuerza.

La economía creó muchos más puestos de trabajo que en los meses anteriores. Además, las cifras de junio y julio fueron revisadas al alza: julio, que inicialmente había mostrado una pérdida de 23.000 empleos, pasó a registrar una creación de 21.000.

Trump, no obstante, insistió en que Estados Unidos debería tener “la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los viejos tiempos” y vinculó por primera vez de manera tan explícita la política monetaria con sus amenazas comerciales .

Según el mandatario, algunos países solo pueden mantener grandes superávits frente a Estados Unidos porque Washington se los permite. “Sin Estados Unidos aceptando permitirles sus grandes superávits —y podríamos detener eso inmediatamente— ya no serían considerados financieramente de élite”, escribió.

También afirmó que una reciente decisión de la Corte Suprema sobre aranceles reconoció que el presidente conserva amplias facultades para restringir el comercio , aunque presentó una interrupción del intercambio comercial como una alternativa todavía más contundente.

El mensaje volvió a poner en primer plano la tensa relación entre Trump y la Reserva Federal, cuya independencia ha sido objeto de una creciente presión política desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

El mandatario cerró su publicación con un mensaje dirigido directamente a las autoridades monetarias: “La Junta de la Fed, con su gran nuevo líder, debe ponerse inteligente. Sean patriotas para variar ”.

La disputa llega en un momento especialmente complejo para el banco central. La fortaleza del mercado laboral reduce los argumentos para abaratar rápidamente el costo del dinero, mientras la inflación sigue siendo una preocupación central. El informe de agosto mostró además que los salarios crecieron un 3,1% interanual .

Fuente: La Nación