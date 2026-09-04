Hallaron un feto dentro de un contenedor de residuos

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Un feto fue hallado este jueves por la tarde dentro de un contenedor de residuos ubicado en Saavedra al 2800, entre Ovidio Lagos y Ricchieri, en Santa Fe.

De acuerdo con la información preliminar, se trataría de restos correspondientes a aproximadamente tres meses de gestación. El feto estaba dentro de una bolsa que, a su vez, se encontraba en una caja.

El hallazgo se produjo cerca de las 17, cuando dos personas que se dedican a la recolección de cartones revisaban los residuos del contenedor. Al encontrar el cuerpo, dieron aviso a la Policía.

La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las actuaciones y comenzó a analizar las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar quién dejó la caja dentro del contenedor.

A partir de la denuncia, se desplegó un operativo en la cuadra y el sector fue vallado para preservar la escena. Además, el tránsito fue interrumpido momentáneamente mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Una vecina aportó un dato a los investigadores y señaló que las cámaras de seguridad mostrarían a una pareja caminando por Saavedra con un carrito, que se habría detenido frente al contenedor. Según su relato, una de esas personas habría dejado una caja en el lugar antes de continuar su recorrido.

Sin embargo, las imágenes tendrían una calidad limitada, por lo que todavía no se pudo establecer la identidad de las personas que aparecen en la secuencia.

Los peritajes y el análisis de las cámaras serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido y determinar quién dejó los restos en el contenedor. Por el momento, no se informaron oficialmente identidades ni eventuales responsables.