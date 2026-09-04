MADARIAGA: secuestraron una moto con los números de motor y chasis suprimidos

MADARIAGA





Personal policial intervino este jueves en un procedimiento realizado en la intersección de avenida Buenos Aires y Libertad, en General Madariaga, luego de que agentes de la Dirección de Tránsito Municipal solicitaran verificar la documentación y los datos de una motocicleta.





Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al conductor de 24 años, quien circulaba a bordo de una Honda XR 300 de color blanco con vivos rojos, sin dominio colocado.





Durante la inspección del rodado, los policías constataron una irregularidad de mayor gravedad: tanto la numeración del motor como la del chasis se encontraban suprimidas, lo que motivó el secuestro preventivo de la motocicleta y la intervención de la Justicia.





El procedimiento fue comunicado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de General Madariaga, que avaló las actuaciones y dispuso la incautación del rodado.



