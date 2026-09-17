Triple crimen de Florencio Varela: a días cumplirse un año del caso hay un nuevo acusado preso

A dos días de cumplirse un año de cometidos los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, el caso sumó este jueves un nuevo imputado. Se trata de David Alberto Godoy, quien ya estaba detenido por otra causa y ahora quedó acusado de participar en el secuestro de las víctimas y también estar presente en la casa donde luego las asesinaron y enterraron.

De acuerdo a las fuentes de la investigación consultadas por Clarín , este joven de nacionalidad argentina ya estaba alojado en la alcaidía de CABA por robo.

La imputación fue dispuesta por el juez federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, y a pedido de la fiscal Mariela Labozzetta.

Las fuentes indicaron que Godoy será indagado este viernes y que se espera que tras la diligencia se levante el secreto de sumario y se conozcan más detalles sobre las pruebas reunidas contra este sospechoso.

"Es uno de los que no había sido identificado hasta el momento y que, según lo que describió otros de los imputados, estuvo en el lugar de los hechos", confió a este diario un investigador.

Morena, Brenda y Lara vivían en La Matanza, de donde fueron llevadas privadas de su libertad el 19 de septiembre de 2025 hasta una casa en la calle Chañar 702, en villa Vatteone, de Florencio Varela, donde las hallaron asesinadas y enterradas cinco días después.

Por el caso hay 14 personas procesadas y otras cuatro que fueron detenidas el 5 de septiembre pasado. También hay un par de sospechosos prófugos.

Si bien apenas se hallaron los cuerpos de las tres víctimas se produjeron las primeras detenciones y se identificó a casi toda la organización criminal detrás de lo ocurrido, la causa sigue sumando novedades.

El 5 de septiembre pasado fueron detenidas tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, que están acusados de ser "la segunda línea" de la banda liderada por los imputados ya detenidos y procesados.

Según informaron fuentes judiciales por Clarín , durante los últimos meses hubo diversas tareas investigativas, entre ellas el análisis de comunicaciones y tareas de campo, que permitieron avanzar sobre nuevas líneas de investigación e identificar a estos sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Luis Ramiro Mansur (52) , Verónica Emilce Chieto (36) , María Inés Olivera (70) y Eugenia Quispe Gallardo (19).

Para los investigadores, Luis Ramiro Mansur es el "NN Ramiro" que figuraban en el expediente judicial. De acuerdo a los testimonios, habría sido quien, luego de cometidos los homicidios, acercó hasta inmediaciones del barrio 1-11-14 ropa limpia a los acusados Matías Osorio (28) , Tony Jansen Valverde Victoriano (20) , alias “Pequeño J”; y David Gustavo Morales Huamani (36) , apodado “El loco David”.

De acuerdo a la investigación, Mansur habría integrado la segunda línea de la organización, interviniendo en tareas logísticas vinculadas a los homicidios.

A su vez, Olivera actuaría como "presta nombre" de Mansur al aparecer como titular en la tarjeta SUBE, líneas telefónicas y billeteras virtuales que él utilizaba.

Por su parte, Chieto es la esposa del ya detenido Bernabé Jesús Mallón (42) y habría colaborador con la huida de Morales Humani -quien permanece prófugo-. Mientras que Quispe Gallardo sería "una mula" de la organización en el tráfico de drogas.

Además, esta joven había mantenido una relación sentimental con "Pequeño J" , quien vivió con ella en su casa, donde este sábado se secuestró una carta de amor que la chica le dirigió a él.

Por su parte, “Pequeño J”, fue procesado en junio pasado con prisión preventiva por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara, Para la justicia, este joven peruano es uno de los líderes de la banda que estuvo detrás de los asesinatos.

Valverde Victoriano fue extraditado el pasado 4 de mayo desde Perú , donde estuvo detenido siete meses tras darse a la fuga desde Argentina. Actualmente, se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.

De acuerdo al primer tramo de la investigación judicial, los crímenes estuvieron vinculados a una “venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes”.

Por su parte, el juez Rodríguez, que tomó el expediente cuando el mismo pasó del fuero ordinario al federal, sumó la pista de la trata y el lavado de activos como otras actividades a las que se dedicaba la banda y que también podrían estar detrás de los asesinatos.

Por el triple crimen también están imputados y detenidos: Víctor Sotacuro Lázaro (41) , Milagros Florencia Ibáñez (20) , Maximiliano Andrés Parra (18) , Iara Daniela Ibarra (19) , Miguel Ángel Villanueva Silva (25) , Mónica Débora Mujica (37) , Celeste Magalí González Guerrero (28) y Ariel Jeremías Alexis Giménez (28).

Mientras que Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) , alias "Señor J", fue investigado, pero luego beneficiado con la falta de mérito.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín