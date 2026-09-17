Tenía 5 años y murió tras quedar encerrado durante más de dos horas en un auto

INTERNACIONALES





Theo Sabo, de 5 años, murió el 13 de septiembre en Arizona, Estados Unidos, después de permanecer más de dos horas y media dentro de un automóvil, mientras su familia participaba de una reunión en su casa.

El niño había regresado junto a su familia de un bautismo. Después de la ceremonia, organizaron un encuentro al que asistieron unas 50 personas. Los adultos advirtieron que Theo no estaba cuando alguien preguntó por él y comenzaron a buscarlo.

Lo encontraron dentro del vehículo, descompensado. La familia lo trasladó rápidamente a una clínica, pero los médicos no pudieron salvarlo. En ese momento, la temperatura exterior superaba los 40 °C.

El caso derivó en una investigación judicial para determinar las circunstancias que llevaron a que el niño permaneciera dentro del automóvil durante ese período.

Los padres de Theo fueron detenidos y enfrentan cargos por homicidio por negligencia y abuso infantil. Cada uno recibió una fianza de 150.000 dólares.

Según la información incorporada a la causa, el padre tenía la responsabilidad de bajar al niño del vehículo. Los padres declararon que el hombre le había pedido a uno de sus hijos que sacara a Theo del auto.

El adolescente, de 14 años, aseguró que no escuchó la indicación. Ese punto forma parte de la investigación sobre lo ocurrido antes de que comenzara la reunión familiar.

Además, las autoridades prohibieron el contacto entre los padres y establecieron visitas supervisadas con sus otros hijos.

La próxima audiencia fue fijada para el 21 de septiembre, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades en el caso.