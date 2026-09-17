Juicio por Loan: el jefe de Bomberos aseguró que fueron “engañados” y descartó un accidente

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y director de Defensa Civil, José Manuel Ojeda, declaró este jueves en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes y fue contundente al sostener que fueron "engañados" cuando los convocaron para buscarlo porque "el nene ya no estaba" en El Algarrobal y afirmó que “jamás pudo haber ocurrido un accidente” de tránsito en el camino de acceso a la casa de Catalina Peña, la abuela de la víctima.

Ojeda contó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) correntino que se enteró de la desaparición el jueves 13 de junio de 2024 a las 16.30 cuando llegó al cuartel Mariano Peña -hermano del niño- en busca de ayuda. “Cruzó a la comisaría y le pregunto al oficial Torres por qué no se activaban. La idea era apurarlos un poquito ”, recordó el testigo.

“Lo veo llegar al comisario Walter Maciel (45) en el móvil, me dijo que estaba al tanto del hecho y que había un incendio en un galpón. Acudimos a ese lugar y luego, en una camioneta del cuartel, nos fuimos a El Algarrobal, donde llegamos cerca de las 17.40”, detalló.

Ojeda contó que al arribar vio al acusado Bernardino Antonio Benítez (39) que salía a bordo de su moto: “Estaba todo transpirado, con una remera roja envuelta en su brazo izquierdo”. Y agregó que cuando volvió a verlo a la noche ya estaba con “una remera oscura”.

El testigo reconoció tener un vínculo cercano con tres de los imputados: el comisario Maciel y la pareja conformada por María Victoria Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (64) . Y que fue a este matrimonio al que consultó en la casa de Catalina Peña cómo se había producido la desaparición de Loan.

Ojeda señaló que Camila Núñez, una prima política de Loan, le indicó que el grupo se había dirigido hacia el naranjal por un sendero que bordea el cementerio “pero después me aclararon que fue por el camino”, detalló.

Al referirse al trabajo en la zona, Ojeda dijo que se desplegaron “983 uniformados de diferentes fuerzas y se rastrillaron más de 35.000 hectáreas por tierra y con drones", y remarcó: "Nunca vi algo así. A las 19 de ese jueves ya había más de 150 policías buscando a Loan”.

El bombero aseguró que el viernes a la noche le dijo al fiscal Juan Carlos Castillo que el chico no estaba perdido en el campo, pero el funcionario le dijo que iban a mantener la búsqueda unos días más porque el hallazgo del botín permitía suponer que podía estar perdido.

“Terminamos siendo engañados porque ese día (viernes 14) el nene ya no estaba ahí. Por qué, para qué, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que nos comimos el amague más grande ”, afirmó. Y que el hallazgo del botín “plantado” en un lodazal “cambió la zona de búsqueda, reorientándose hacia la ruta 12”.

Durante su declaración, Ojeda aseguró que el comisario Maciel estaba “muy preocupado” por la desaparición de Loan y que en ningún momento notó “algo raro” en el jefe de la comisaría. “Es imposible desviar una causa solicitando a todo el personal que llamó. Si alguien necesita encubrir algo, sería muy tonto tener 983 uniformados en el lugar ”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Loan hay sufrido un atropellamiento, Ojeda fue contundente al señalar que “jamás pudo haber ocurrido un accidente ahí” porque era imposible circular a una velocidad considerable por el mal estado del camino.

En otro tramo de su declaración, Ojeda contó que presenció el relato del hijo de Benítez ante la Policía en la zona donde se produjo la desaparición de Loan: “Él contó que el chico quería volver a la casa, pero salió para el otro lado”.

La audiencia había comenzado con la declaración del comerciante Jorge Delgado, quien halló dos teléfonos celulares en un contenedor de basura que está a media cuadra de la casa de Caillava. “Yo estaba haciendo limpieza y llevé unas cosas (al contenedor) y escuché que estaba sonando un teléfono. Eran dos aparatos que estaban en una bolsa negra y en una de arpillera plástica. Cuando miré el que estaba sonando apareció la foto de Alicia (Axon)”, dijo en referencia a la enfermera que atendió a Caillava por un supuesto ataque de tos en las horas posteriores a la desaparición de Loan.

Aseguró desconocer quién arrojó los aparatos y que optó por avisar a un amigo de Gendarmería para que secuestraran los teléfonos.

Por su parte, el enfermero Martín Antonio Robledo acudió al Algarrobal horas después desaparición de Loan. En la audiencia dijo que escuchó toser a Caillava, pero en una primera declaración ante el Juzgado Federal había dicho que la vio “normal, no manifestó ninguna sintomatología”. Ante la pregunta de los fiscales, reconoció que “es así, no noté nada raro”.

Robledo tampoco pudo recordar que Abundio Escobar, el marido de la directora del hospital, le había dicho ese día que había escuchado gritos de un chico cerca de las 19.

En tanto, el changarín Diego Luque participó de una búsqueda a caballo junto al ex policía Amado Méndez y su hijo Joel. Señaló que recorrió el campo de Alejandro Eliascópulos entre las 10 y las 18 del viernes, sin hallar ningún rastro del chico.

A su turno, Brisa Contrera aseguró haber pasado el sábado 15 de junio por la casa de Pérez y Caillava, donde observó a una persona -a la que no pudo identificar- que “estaba lavando una camioneta blanca , con cúpula” y que esa tarea la estaban realizando “en la zona del guardabarros del lado del conductor”.

La testigo explicó que recién aportó esa información el domingo porque tenía "entendido que Loan estaba perdido en el campo" y sostuvo: "Nos hicieron creer eso".

Además de Maciel, Pérez, Caillava y Benítez, también son juzgados por la sustracción de Loan su tía paterna Laudelina Peña (47) ; Daniel "Fierrito" Ramírez (51) y su esposa, Mónica Millapi (37) .

Estos dos últimos y Benítez eran los tres adultos que fueron junto a un grupo de chicos en busca de naranjas a una tapera ubicada a unos 600 metros de la casa de Catalina Peña, en El Algarrobal, donde Loan desapareció sin dejar rastros.

Apenas se conoció la noticia, Caillava y Pérez partieron raudamente del lugar a bordo de su camioneta Ford Ranger, en la que nueve días después canes entrenados hallarían rastros del nene, cuyo paradero aún sigue siendo un misterio.

Fuente: Clarín