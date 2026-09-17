Tras las críticas al Gobierno, el gobernador Sáenz aportó siete senadores para dar quórum en la sesión

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , se mueve por un andarivel complejo en la relación con el gobierno nacional. Pese a haber acompañado distintos proyectos legislativos de la administración de Javier Milei, hace tiempo viene marcando diferencias con los libertarios.

Hace menos de un mes, Saénz reclamó que los gobernadores lleven un candidato presidencial propio, distante de los polos que encarnan Milei y Axel Kicillof . Este miércoles, tras una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, disparó: "La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos, ayudamos".

Sin embargo, este jueves subió en su cuenta de X fotos y un posteo en el que describe que mantuvo una reunión con los “ senadores del Norte Grande para consolidar la agenda de las provincias en el Poder Legislativo”.

Allí estaban sentados a una mesa junto al salteño, los legisladores Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones) ”, para “conversar sobre los temas prioritarios para nuestras provincias y la agenda legislativa nacional”.

En realidad lo que dialogó el mandatario con los siete legisladores era si darían o no el quórum para la sesión de este jueves en la que debía tratarse Inocencia fiscal II y biocombustibles, entre otros temas.

Fuentes de esa reunión aseguran que no había quórum y como el oficialismo estaba preocupado porque no podía sesionar, finalmente bajaron los senadores del norte al recinto. “Tenemos poder en el norte que, aunque no es muy numeroso, es determinante”, indicó la misma fuente a Clarín .

Detrás de la postura de Sáenz, además de las diferencia con la gestión libertaria y los intereses electorales, está la sensación de que “el Gobierno hace promesas que después no cumple”. Y citan como ejemplo una autorización que tiene que extender la Nación para que Salta pueda tomar un crédito internacional.

Por otro lado, cerca de Sáenz se quejan para ”los permanentes ataques” de la senadora nacional por LLA María Emilia Orozco , que manejan el partido violeta en Salta junto con el empresario Alfredo Olmedo.

Recientemente, la diputada nacional salteña Eliana Bruno renunció a la conducción de LLA en esa provincia, por las diferencias con el tándemo Olmedo-Orozco. Entre sus cuestionamientos, Bruno alegó que le prohiben renurise con funcionarios del gobierno provincial.

Prosecretario de Redacción.

Fuente: Clarín