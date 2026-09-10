Tras el tiroteo frente a una escuela de El Palomar, padres y vecinos marchan para reclamar seguridad

“Han matado mucha gente por acá” , expresó a Infobae con indignación un vecino de El Palomar . Horas después del tiroteo ocurrido frente al Colegio Emaús, padres de alumnos y vecinos se movilizaron este jueves para reclamar mayor seguridad en la zona.

La concentración fue convocada para las 18 en la intersección de Dinamarca y Gobernador D’Amico, a cerca de un kilómetro de la institución y desde ahí se trasladó hasta la puerta de la casa del intendente de Morón, Lucas Ghi . Allí, entre aplausos, cacerolazos y al grito de “Seguridad” , las familias reclamaron mayor presencia policial tanto en los alrededores de la escuela como en el resto del barrio.

“No podemos vivir más así” y “No podemos vivir con miedo” , expresaron algunas de las mujeres que participaron de la protesta en diálogo con TN . “Estamos encerrados y ellos, los delincuentes, están libres” , lamentó una de ellas. Otra vecina describió la situación con una frase: “ En El Palomar es jugar a la ruleta: te bajás del auto y no sabés qué te va a pasar” . Luego sumó: “Lo de hoy fue terrible. Gracias a Dios el papá está bien, pero podrían haber matado a un chico. Esto pasa en todo el barrio, a cualquier hora”.

En diálogo con Infobae , Claudio C., quien vive desde hace 13 años en El Palomar, sostuvo que la situación en el barrio es “muy complicada”. Según relató, el ataque de este jueves no fue un episodio aislado y aseguró que hubo otros hechos de inseguridad en la zona recientemente.

En ese contexto, contó que semanas atrás se produjo otro robo en la puerta del mismo colegio . Según su relato, alrededor de las 16.30, mientras los alumnos salían de la institución, un hombre fue asaltado a mano armada .

Claudio indicó que, después de aquel episodio, el municipio dispuso la presencia de agentes de la Guardia Urbana en las inmediaciones del establecimiento, aunque aseguró que la medida duró pocos días.

Según el vecino, la falta de presencia policial se extiende a otras zonas de El Palomar. “No hay policías, no hay patrulleros. Es todo el barrio igual” , afirmó. Y agregó: “Se pone peor del otro lado de la calle Rosales. Si caminás por ahí, estás regalado” .

Para Claudio, además, el reclamo por la inseguridad tiene un trasfondo personal: contó que su hermano fue asesinado durante un robo en el partido bonaerense de Quilmes. Por eso, pidió mayor presencia policial tanto en los alrededores de la escuela como en el resto del barrio , el mismo reclamo que llevaron este jueves los padres del Colegio Emaús y los vecinos de El Palomar.

“ Basta de inseguridad ”, dice el flyer que compartieron en redes sociales. “Los padres del colegio estamos viviendo una situación de inseguridad constante. Suceden robos, intentos de asaltos y hechos violentos en las inmediaciones y también a la salida del colegio”, continúa.

Los vecinos pidieron por “la seguridad de nuestros hijos y por un entorno más seguro para todos” . Y concluyeron: “Por nuestros hijos, por nuestra comunidad”.

Entre los manifestantes hubo alumnas del colegio. “No estás seguras. Salís al kiosco de la esquina y no sabés si vas a volver con lo que tenés: el celular, el bolso...”, dijo una estudiante. “No tenemos derecho a salir en libertad” , contó otra chica de 15 años.

La protesta tendrá continuidad este viernes 11 de septiembre . A las 10, padres y vecinos convocaron a una nueva movilización frente a la Municipalidad de Morón. “Por la seguridad de nuestros hijos y la nuestra”, se lee en el posteo que compartieron en redes sociales. Y sentenciaron: “Vivos vamos al colegio, vivos queremos volver” .

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, alrededor de las 7.15 , sobre Ingeniero Santiago Brian al 900 . Allí, un ex comisario mayor de la Policía Bonaerense llevaba a su hija al jardín de infantes del Colegio Emaús cuando tres delincuentes descendieron de un vehículo e intentaron robarle el auto.

El hombre se identificó como policía y se produjo un enfrentamiento armado , durante el cual recibió un disparo en el abdomen. En uno de los videos registrados tras el ataque se escucha al ex comisario, ya herido, preocupado por su hija: “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!” .

Los vecinos asistieron a la víctima y llamaron al 911. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas , donde quedó internado en terapia intensiva.

Los delincuentes, por su parte, escaparon y, durante la huida, le robaron el auto a una mujer que también se dirigía al colegio junto con sus dos hijos .

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer , titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Morón, que trabaja para identificar y detener a los sospechosos, que continúan prófugos

Fuente: Infobae