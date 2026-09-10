Quedó firme la condena a 3 años de prisión para la joven que golpeó a su ex y le prendió fuego la casa

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo contra María Florencia Moyano Maldonado , la joven que golpeó a su ex pareja e incendió parte de su vivienda en la ciudad de La Rioja .

La sentencia había sido dictada en septiembre de 2024 por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial había revisado el caso y confirmado esa decisión.

En su último intento por revertir el fallo, la defensa de Moyano Maldonado elevó un recurso de queja al máximo tribunal. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo desestimaron por inadmisible y cerraron el expediente.

Moyano Maldonado fue hallada culpable de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y daños en concurso real, por hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2023. Según consta en la causa, aquella noche la joven fue hasta la casa de la víctima, Nicolás Gallo , en el barrio Panamericano de la ciudad capital. Lo esperó sentada junto al portón de ingreso. Cuando él llegó, le pidió que se retirara porque la relación había terminado.

La discusión comenzó en la vereda. De acuerdo con la acusación, Moyano Maldonado increpó a su ex pareja, le propinó puñetazos y también lo rasguñó . En medio de la agresión, además, le clavó un picaporte en la cabeza , lo que le provocó una herida en el cuero cabelludo.

Después ingresó a la propiedad. En el garaje había dos cuatriciclos y otros objetos. La joven tomó un bidón con nafta, arrojó combustible sobre los vehículos y prendió fuego el lugar . El incendio destruyó todo el garaje y también dañó una habitación contigua. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de la víctima.

La querella también sostuvo durante el proceso que, al ver que Gallo no respondía a las agresiones, en un momento la joven comenzó a golpearse a sí misma para inculparlo .

Gallo decidió hacer público el caso después de atravesar una relación que describió como violenta. “Me quedaron secuelas que aún provocan miedo, dolor y malestar diario”, dijo en una entrevista con Infobae antes del juicio .

El hombre también relató que el episodio resultó aún más traumático debido a que sus hijos estaban en la casa al momento del incendio . “Mis hijos llegaron a decirme que tenían miedo de quedarse solos con ella en casa . Los dos quedaron muy afectados por lo del incendio, están bajo tratamiento psicológico y les da pánico pensar que se la pueden cruzar en la calle”, había expresado allá por 2024.

Gallo y Moyano Maldonado se conocieron en 2022, cuando se la presentó un amigo que tienen en común durante una cena. Se empezaron a seguir en redes y luego a chatear. Pero recién al año concretaron la primera salida.

“Estaba muy enamorado, aunque sabía que éramos totalmente opuestos. Yo soy muy familiero y ella no tenía una relación cercana con sus padres, estaban bastante distanciados. A ella le gustaba salir de noche e ir a las fiestas electrónicas cuando yo soy una persona muy abocada a mis hijos y mi trabajo. Sin embargo, estaba muy involucrado sentimentalmente con ella y la incluía en todos mis planes”, admitió la víctima.

A pesar de los comentarios negativos que recibía sobre ella por parte de su entorno más cercano, él prefería hacer oídos sordos. “Me alertaron que había tenido problemas de violencia con otros novios, pero yo estaba totalmente cegado” , reconoció el hombre, quien a los pocos meses de formalizar la relación ya había empezado a experimentar situaciones de maltrato verbal.

En los momentos en que Gallo le marcaba sobre ese comportamiento, ella se justificaba diciendo que había tenido una infancia bastante complicada con mucha violencia por parte de sus padres. “A mí me daba lástima, trataba de ser empático y ponerme en su lugar. Pero no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando”, recordó.

A medida que la relación avanzaba, las denigraciones verbales trascendieron la esfera de la intimidad y se había vuelto recurrente que Florencia lo incomodara delante de sus familiares, hijos, amigos y empleados. Así que cuando él tomó la decisión de dejarla, ella estalló en ira y reaccionó de la peor manera .

Durante el juicio, la defensa cuestionó la validez de los videos incorporados como prueba y planteó que existieron discusiones y agresiones mutuas. También sostuvo que la condena podía ser de ejecución condicional, ya que la imputada no tenía antecedentes.

La jueza Edith Agüero impuso la pena máxima prevista para los delitos por los que fue condenada. Además, ordenó que la mujer realizara tratamiento psicológico durante el tiempo de privación de la libertad, bajo supervisión del Juzgado de Ejecución Penal.

Ahora, la decisión de la Corte Suprema cerró la vía de revisión que había iniciado la defensa y confirmó esa pena de tres años de prisión efectiva.

Fuente: Infobae