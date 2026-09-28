Tras criticarla, Milei recurre a Naciones Unidas para denunciar a Gran Bretaña por Malvinas

Al mismo tiempo que unas 40 empresas de las Islas Malvinas eran acogidas por las autoridades chilenas de Punta Arenas este lunes para un importante encuentro comercial con el disputado archipiélago, el Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado este lunes que sube la tensión.

Amenazó al Reino Unido con recurrir un arbitraje internacional previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para quien "explore o explote recursos" en Malvinas -lo que se entiende el petróleo-. Y le dio dos semanas a las empresas que operan para que cesen sus actividades. Por el otro lado denunció este lunes que una empresa británica hizo vuelos sin permiso entre Punta Arenas y Mount Pleasant, la titánica base de las Islas Malvinas, que además de controlar el Atlántico Sur para Londres, hace de aeropuerto internacional del archipiélago.

En el comunicado oficial que primero comunicó la Presidencia de la nación, se apuntó a que una "aeronave con matrícula" británica hizo la ruta "sin autorización de las autoridades argentinas".

Se trata de la empresa Thales UK Limited , de la cual hay escasa información, pero se dijo, en el Gobierno que hizo. "El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes" para elevar la queja, dice el texto oficial.

Fue en otro párrafo que instruyó a los equipos jurídicos de la Cancillería a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VIl de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado "Sea Lion" . Expertos argentinos recurrieron a la CONVEMAR en 2012 para liberar a la Fragata Libertad, retenida en Ghana por un llamado fondo buitre que reclamaba en embargos de bienes nacionales por la deuda externa.

El comunicado de la Oficina del Presidente intimó formalmente al Reino Unido para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina. Las más concretas son la de Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que anunciaron que van sacar petroleo en 2028.

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"De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”. Luego el canciller Pablo Quirno aclaró que habían notificado al Reino Unido el “inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. Sostuvo “Lo dijimos claramente: quien explore o explote nuestros recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina tiene que enfrentar las consecuencias. “

El comunicado de este lunes copó las tapas de los medios de comunicación en un comienzo de semana complicado para el Gobierno en materia económica por la caída de los índices de confianza, los números de la economía que no le responden al plan Milei y por la suba nuevamente del riesgo país, que subió a las 628 y es un factor de inmensa preocupación del gobierno nacional.

El escrito oficial recordó que la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instó a ambos gobiernos "a encontrar una solución pacifica a la controversia mediante negociaciones" y a "abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso" recomendado por el organismo.

Por instrucción del Presidente @JMilei hoy notificamos al Reino Unido del inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Lo dijimos claramente: quien explore o explote nuestros recursos naturales en Malvinas sin autorización… https://t.co/iIbM9JMwEL pic.twitter.com/FivJelZccf

La semana pasada, el presidente Milei criticó duramente a las Naciones Unidas a la que sin embargo recurre permanentemente. Además de acusarla de no conseguir “consecuencias concretas” sobre la disputa de soberanía de Malvinas, y que “fracasó en garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos” la llamó “organización inútil”, que sirve para “alimentar una casta de parásitos”, a los que calificó de “fatalmente arrogantes”, en referencia a los burócratas internacionales.

Este lunes, haciendo alusión a las resoluciones que Argentina logró en las mismas Naciones Unidas, el comunicado de la Presidencia indicó que “La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina.

A lo largo de las últimas, semanas desde que Milei endureció su discurso contra Malvinas, amparado en declaraciones crípticas de Donald Trump sobre las Malvinas de que podía dejar de ser neutral ante el Reino Unido y con ello favorecer a la Argentina, hubo cruces fuertes de declaraciones entre Londres y Buenos Aires que fueron escalando.

El premier Andy Burnham trató el tema con Trump la semana pasada en Nueva York, y desde entonces el republicano no habló más del tema. Este fin de semana, Wes Streeting, el ministro de Defensa amenazó con defender hasta militarmente a las Malvinas y alardeó con que la capacidad militar de la Argentina había sido “desmantelada”.

En este contexto, la administración nacional expresó su rechazo a la respuesta del Reino Unido tras la declaración pronunciada por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en Nueva York.

En particular, indicaron que "la pretendida denominación" de las Islas Malvinas como "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente "no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas".

En paralelo al comunicado, el presidente Milei reforzó el mensaje desde su cuenta de X. "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", advirtió tras revelar que ordenó al ministerio del canciller Pablo Quirno y a los abogados del Estado a tomar medidas.

"Defendiendo con hechos: instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte", escribió.

Fuente: Clarín