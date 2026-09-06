TRAGEDIA EN RUTA 11: Un muerto luego de despistar una camioneta y caer en la obra de Arroyo Chico

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Un fatal accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre y dejó a otro herido en las primeras horas de este domingo. El trágico hecho ocurrió pasada la medianoche sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 435, en la zona conocida como Arroyo Chico.





Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo en el que viajaban dos hombres sufrió un despiste mientras transitaba por el sector. Se confirmó que ambos involucrados eran trabajadores de la Estancia Querandí, un establecimiento situado en las cercanías del lugar del siniestro.





Como consecuencia del violento despiste, el conductor del rodado perdió la vida en el acto, mientras que su acompañante resultó con heridas de diversa consideración. El herido fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Municipal para recibir atención médica.





Al recibir la alerta, se desplegó un rápido operativo de emergencia en la zona. Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell acudió de inmediato al lugar del hecho, movilizando unidades del Destacamento Uno y del Cuartel Central. Los servidores públicos trabajaron intensamente en el área para realizar las tareas de asistencia, asegurar la escena y prestar apoyo en las labores correspondientes.