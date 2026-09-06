1000 días de Javier Milei: los logros, las crisis que lo marcaron y los déficits

Mil días pasaron desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió como presidente y desembarcó en la Casa Rosada por primera vez. Tras el amplio triunfo sobre Sergio Massa en el balotaje, Milei llegó al poder como un outsider , con marcada minoría parlamentaria, sin gobernadores propios ni partido y con un equipo todavía en formación.

Más de dos años y medio después, y tras aplicar un fuerte ajuste en las cuentas públicas, se registraron logros económicos, con la reducción de la inflación, la baja de la pobreza y el alcance del superávit fiscal a la cabeza de la lista, pero en un esquema que aún muestra fuertes deudas a nivel de salarios y empleo.

En el Congreso, Milei mostró capacidad para formar alianzas y tender acuerdos con opositores aliados -incluso con gobernadores peronistas, a tiro de fondos-, que le permitieron aprobar reformas estructurales.

En 2025, el Gobierno atravesó un trance complejo cuando perdió las elecciones bonaerenses de septiembre y se complicó su frente legislativo y económico, pero con el auxilio financiero de los Estados Unidos y una revisión de la estrategia logró imponerse en los comicios nacionales de octubre, un gran espaldarazo para el Presidente, que devolvió la estabilidad.

Sin embargo, desde marzo a junio de este año sufrió un fuerte desgaste político con el caso Adorni , el escándalo de corrupción más dañino para la imagen de Milei en lo que va del Gobierno.

Fuente: La Nación