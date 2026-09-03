“Todo era falso y ahora verán las consecuencias”, dijo el abogado de los rugbiers franceses denunciados por abuso

Después de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirma el sobreseimiento de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou en la causa donde estuvieron presos y acusados de abuso sexual, Rafael Cúneo Libarona , abogado de los dos deportistas, sostuvo que la denunciante y su defensora deberán responder por cada una de las mentiras y por la mala praxis profesional expuestas en este caso.

“Los rugbiers han recuperado su prestigio. Demostramos que todo era falso y ahora verán las consecuencias. La mentira no puede ser gratis y aquí hubo dos personas inocentes que estuvieron presas” , afirmó a LA NACION Cúneo Libarona tras analizar el fallo del máximo tribunal de Mendoza.

La causa por la que estuvieron presos los dos rugbiers franceses comenzó el 8 de julio de 2024, tras una denuncia por abuso sexual presentada por una mujer, identificada como M. S. L., que había conocido a Auradou y a Jegou en un boliche de la ciudad de Mendoza. Unas horas antes los deportistas habían participado de un test match entre Les Bleus y Los Pumas.

Los rugbiers estuvieron privados de su libertad durante casi un mes, hasta que fueron excarcelados y la Justicia les permitió regresar a Francia. En diciembre de 2024, los deportistas fueron sobreseídos por la jueza de Garantías Elenora Arenas .

El fallo de primera instancia fue apelado por la querella, que, entre otras cuestiones, criticó “la ausencia de perspectiva de género en la valoración de la prueba” , “la desestimación de pruebas relevantes” y “la actuación del Ministerio Público Fiscal”, al señalar que había adoptado “un enfoque erróneo y sesgado de la investigación” .

Pero la sentencia de la jueza Arena fue confirmada, en febrero de 2025, por el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción de Mendoza.

“Habiendo analizado de manera integral las pruebas reunidas en la causa, resulta evidente que la versión de los hechos sostenida por la parte querellante no encuentra respaldo en los elementos objetivos incorporados en el expediente. Por el contrario, la evidencia fílmica, los testimonios recabados, los peritajes médicos y psicológicos, así como los propios mensajes de la denunciante en las horas y días posteriores a los hechos, han desvirtuado en forma contundente la hipótesis acusatoria. En este marco, y ante la falta de elementos que permitan sostener una imputación seria contra los señores Auradou y Jegou, corresponde confirmar el sobreseimiento dictado por la señora jueza de grado”, se sostuvo en el fallo del tribunal de alzada.

La querella, entonces, interpuso un recurso de Casación y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que este jueves confirmó el sobreseimiento de los rugbiers.

“Los planteos introducidos no logran demostrar que el tribunal haya incurrido en una valoración arbitraria de la prueba —sea por resultar parcial, fragmentaria, sesgada u omisiva—, ni permiten afirmar que existirían medidas probatorias relevantes pendientes de producción o que el sobreseimiento hubiera sido dispuesto de manera prematura o con inobservancia de la debida perspectiva de género. Por el contrario, estimo que la decisión cuestionada satisface adecuadamente las exigencias constitucionales y legales de fundamentación”, se sostuvo en la sentencia del máximo tribunal de Mendoza, que lleva la firma de los jueces Dalmiro Garay Cueli, Norma Llatser y José Valerio.

También se sostuvo que “el contenido de las diversas declaraciones permite destacar que ninguno de los testigos que tuvo contacto con la denunciante, antes, durante o inmediatamente después de los hechos aportó información que permitiera corroborar la existencia del hecho o las circunstancias en que habría tenido lugar”.

Entonces, tras analizar la sentencia, Cúneo Libarona afirmó: “La denunciante y su abogada, Natacha Romano, responderán cada una por sus mentiras y mala praxis profesional”.

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Fuente: La Nación